„Tati, miluji tě a vždycky budu… Tohle se nemělo stát,“ napsala dojemný vzkaz do nebe prostřednictím Facebooku zdrcená žena legendárního trenéra!

V červnu to budou teprve dva roky, co tatínek Marušku pyšně vedl k oltáři, aby ji svěřil do rukou hrdiny z olympiády v Naganu. „Jednou se zase potkáme,“ dodala Marie, která s Růžičkou vychovává roční dcerku Lejlu.

Právě nejbližší rodina teď bude muset být Marušce největší oporou. A Chomutov přitom už v úterý čeká další barážová bitva proti Pardubicím…