Skaut Dallasu Hrdina o Faksovi: Ve své kategorii patří k nejlepším v NHL | iSport.cz

Radek Faksa má už svoji kolonku defenzivního útočníka. Vyvíjí se podle vás pořád dál?

„Rozhodně, ve své kategorii patří k nejlepším v celé lize. Je vynikající na buly, výborně pracuje při oslabení, zvládne i přesilovky, v posledních zápasech tam chodil s druhou formací a měl dobrá střídání. Svoji roli plní perfektně a spíš k ní přidává ještě něco navíc. Nastřílel už 15 gólů, i po ofenzivní stránce je na tom dobře.“

Po minulé sezoně skončil v hlasování o nejlepšího bránícího útočníka NHL na sedmém místě. Může být jednou v TOP 3?

„Může. Styl hry, nasazení, totální urputnost a fakt, že v každém střídání nechá na ledě sto deset procent, jsou věci, které ho řadí mezi nejlepší hráče na jeho pozici. Navíc je mu pětadvacet, už do sebe dostává zkušenosti z těžkých zápasů NHL. To ho zase posune.“

Před sezonou vyprávěl jeho příběh The Athletic, rozebíralo se, jak v 11 letech odešel z Opavy do Třince, kde se musel starat sám o sebe. Spoluhráči v Dallasu zírali. Máte rád hokejisty, kteří museli hodně obětovat, aby se dostali nahoru?

„Stoprocentně, pro mě je Radek typem hráče, který si cestu vyšlapal ze sta procent sám, samozřejmě za velké podpory rodiny, hlavně maminky. Když někomu vyprávím, že tenhle kluk vyrůstal od jedenácti let na hotelu, musel se starat sám o sebe, chvíli trvá, než mi to ostatní věří.“ (usměje se)

Chápu...

„Myslím, že mu to do života i hodně pomohlo. Cení si i, pro někoho, obyčejných věcí. Není žádný náfuka, v NHL se kolem vás všechno točí, Radek ale pořád zůstává tím samým klukem, kterým byl šest let zpátky. Navíc pořád v sobě má, že si každý další krok nahoru musí vydřít.“

Nepomohly mu paradoxně třeba zdravotní trable Martina Hanzala? Kdyby byl zdravý, Faksovu pozici by nejspíš měl on...

„Myslím, že to tak je, pro nás je to ale hrozná škoda. Mít dva takové hráče v týmu? Hrozně velká zbraň. Radek by se asi trochu upozadil, hrál by klasického třetího, někdy možná i čtvrtého centra.