Koukalová šokovala: Jak je to doopravdy s jejím návratem? Střílet by mohla za Slováky!

Nejlepší sportovkyně roku zpřed dvou let už v listopadu znovu vrhla do tréninku. Sama byla překvapena, jak její tělo na postupnou zátěž zareagovalo. „Fyzičku mám, řekla bych, nad očekávání,“ libuje si. Hlavou jí tak ještě víc začalo vrtat: „Nebyla by škoda hodit flintu do žita?“

Sportovců, kteří se po delší absenci vrátili ve špičkové formě je mnoho „I takových, co to dokázali ještě po delší pauze,“ uvědomuje si trojnásobná olympijská medailistka z olympiády v Soči, která vyzdvihla jména kolegyně Anastasie Kuzminové a hokejové legendy Jaromíra Jágra.

Momentálně by Koukalová elán a pozitivní náladu mohla rozdávat. „Jsem zdravá, plná energie. Až mě zaráží, jak se cítím dobře. Za poslední dva měsíce nenastala jediná chvíli, kdy by se mi zdálo, že mě limitují nějaké bolesti,“ konstatovala potěšeně.

Ale cítit se dobře ještě neznamená být ve špičkové formě. Netuší, jak na tom je v porovnání s jejím nejlepším obdobím. Ani na terčík si ještě nevystřelila, protože hlavně běhala a jezdila na lyže. Jedno ví ale jistě: „Na rozdíl od minulých let mě ten sport baví.“

Na konci května šampionka řekne, jak to s ní bude. „I konzultace s rodinou hraje velkou roli. Je v tom celá dlouhá řada dalších věcí. V posledních dnech je to něco, nad čím hodně intenzivně přemýšlím. Bála bych se totiž udělat unáhlené nebo ukvapené rozhodnutí.“

Otázkou také je, jak se k jejímu návratu stavějí reprezentační kolegové, do kterých se pustila ve své autobiografii. Nouzový plán ale existuje. A českým fanouškům se líbit nebude. „I když v sobě cítím slovenskou krev, tak jsem narozená tady. Kdybych se rozhodla vrátit, chtěla bych jezdit primárně za Česko,“ má jasno fešanda z Jablonce „V případě, kdybychom nebyli schopni s mojí zastupující agenturou SportClient domluvit nějaký model fungování zde, tak bych asi neměla na výběr…,“ uzavřela .

Jak tohle dopadne?