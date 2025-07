„Petra pro mě znamená strašně moc. Prostě idol. Někdo, kdo v mém tenise hrál strašně velkou roli. Oba jsme z Fulneku, její tatínek a brácha mě trénovali. Je paradox, že i když jsme měli stejné vedení, já hraju úplně jinak než Petra. Často jsem ji potkával v mladém věku u nás na kurtech. Můj táta dokonce v roce 2010 letěl na její první semifinále Wimbledonu. A když o rok později vyhrála, vybavuju si, jak jsem šel asi jako dvanáctiletý s raketou v průvodu po městě. Na druhé finále s Bouchardovou jsme koukali zase v kulturáku. Spadlo jí tam tehdy úplně všechno. Klobouk dolů, jak finále zvládala, a to, co byla vždy schopná zahrát. Mentalitu vítězky jí můžeme my všichni závidět. Vzhlížel jsem k Petře. Vždy se mě všichni ptali, kdy já budu hrát na Wimbledonu. Popravdě jsem tomu ani v mládí nevěřil, a teď už jsem tu druhý rok v řadě. A letos mi přišli na zápas fandit i její rodiče a brácha.“