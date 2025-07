Jablonec bez Pelty? Pomoc od miliardáře! Solidarita je velká, říká odsouzený boss

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Pátý rok po sobě vzal Jablonec na letní soustředění do Itálie. V jižním Tyrolsku relaxuje Miroslav Pelta jízdou na kole a zblízka sleduje, jak trenér Luboš Kozel připravuje tým na novou sezonu. Její velkou část už by měl mocný boss českého fotbalu sledovat z vězení. Má si odpykat 5,5 roku za dotační podvod. Průšvih jako vrata. Ovšem ve finále hlavně soukromý. Peltův. Existenci klubu v kritickém období podle informací deníku Sport a webu iSport dokázal zajistit. Po svém… Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Oficiálně už by neměl být pravomocně odsouzený Miroslav Pelta členem žádného statutárního orgánu FK Jablonec. Veřejně se k dění v klubu pod hrozbou pokuty od fotbalových orgánů nesmí vyjadřovat. Kdo se však ve fotbale pohybuje, ten ví, že se po jeho odsouzení reálně vůbec nic nezměnilo. Chcete nabídnout hráče Jablonci? Anebo od něj někoho koupit? Či snad probrat investici do dresů? Voláte Peltovi. Jeho číslo je první, které každý agent vytočí.

Nebude to jinak, dokud se za šedesátiletým šíbrem nezavřou dveře věznice. Je otázkou, kdy a na jak dlouho se to stane. „Chceme samozřejmě využít dovolání a je možnost i zkrácení trestu za dobré chování. Ale to je teď předčasné řešit,“ zmínil bývalý předseda FAČR v rozhovoru pro deník Sport a web iSport v poločase pondělního přípravného duelu v rakouském Leogangu proti Legii Varšava. Seděl v klidu na tribunce a tentokrát neměl vedle sebe věrného souputníka Karla Březinu, někdejšího ministra Zemanovy vlády. Ten ho obvykle v létě do Itálie za fotbalem doprovází.