Bijec Vémola nachytal expřítelkyni při sexu s milencem! Řekl, jak to má s nevěrou

Kdo by řekl, že se to může stát i takovému chlapákovi. Vémola ještě před současnou partnerkou Lelou Ceterovou chodil s jinou playmate Denise Ayverdi, která ale nebyla zrovna symbolem věrnosti.

„Nachytal jsem je. Sice měli zamčeno, ale normálně jsem prošel futrama a její milenec mě napadl. Dostal jsem facku, a co jako? Byl u nás na návštěvě. Byl s mojí holkou, nafetovanej a já si bránil teritorium. Tím to mělo skončit,“ prozradil Vémola ve své knize Lvi žerou první.

Dokonce tvrdí, že mu cizoložství žíly netrhá. „Nevěra mi nevadí. Jsem v tomhle tolerantní člověk a nemám nikomu co vyčítat, ale Denise na mě zavolala policajty, a to jsem bral jako největší zradu,“ zlobil se český Terminátor.

„Moje ženská byla v mém bytě, který jsem jí platil s jiným chlapem, a pak se ho ještě zastávala. Navíc to bylo hrozný koště. Takovej buzík, kterej si hrál na to, kolik má prachů, ale pak ani neměl patnáct stovek na to, aby ji vzal na hotel,“ štvalo Vémolu.

Navíc ho milenec prsatice Ayverdi ještě vydíral, že ho dá k soudu a bude chtít odškodné půl milionu. Nakonec ale ze sporu vycouval. „Co asi ten blbec čekal, když byl u mě v bytě nahatej s mojí holkou?“ ptal se Vémola.