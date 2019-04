Jak zemřel Bukač? Nedorazil na sraz, a pak... Přišla smutná zpráva!

Byl kolikrát tvrdý, ale právě to z něj udělalo kouče, jenž dovedl národní tým ke zlatým medailím na šampionátech v letech 1985 a 1996. Do hokejového nebe včera odešel nečekaně.

„Mluvil jsem s ním před týdnem, kdy jsem mu volal, aby 17. dubna přišel na sraz veteránů. Chodí nás tam takových deset, dvanáct, co jsme byli srdcaři Sparty. Chtěl jsem, aby dorazil, že pokecáme. Nepřišel a Jirka Kochta (Bukač jej trénoval ve Spartě) mi volal, že je Luděk v nemocnici s oboustranným zápalem plic,“ prozradil Blesku někdejší reprezentant Jan »Gusta« Havel, kterého Bukač rovněž trénoval.

Na ledě i na střídačce vyválčil cenná vítězství, boj s nemocí bohužel prohrál. „Já jsem Jirkovi (Kochtovi) říkal, jestli je to oboustranný zápal plic, tak to není jednoduché. Je možné, že nastydnul. Pro mě to je jedna z největších ran,“ hlesl Havel.

Jak legendy vzpomínají na Bukače?

Richter: Byl to trochu despota

Když se Pavel Richter (64) dozvěděl o nečekaném skonu Luďka Bukače, zrovna si užíval v Rakousku na lyžích. Pod koučem v roce 1985 slavil titul v Praze. „Byl jedním z největších trenérů historie, i v době totálního komunismu dokázal postavit to nejlepší, co u nás bylo,“ povídal. „Byl trochu despota, ale vždy jsem ho respektoval. Později už jsme si tykali a byli kamarádi. Naposledy jsme se viděli na křtu jeho knihy. Pro mě je to zdrcující,“ řekl stříbrný medailista ze ZOH v Sarajevu.

Pro bývalého trenéra české reprezentace Vladimíra Vůjtka (71) byl Bukač inspirací. „Hodně jsem přebíral jeho názory, když jsem začal trénovat.“ Byť se v jednom týmu nikdy nepotkali, Bukač trénoval jeho syna. „Ale na mistrovství světa jej nevzal,“ vzpomněl si Vůjtek, který mu napsal předmluvu k jeho autobiografi i. „Překvapilo mě, když mě poprosil. Nejsem spisovatel a nebylo pro mě jednoduché něco napsat. Naposledy jsme se viděli na křtu (říjen 2018), kde vypadal velice dobře a na nic si nestěžoval.“

Neveselý: Nevěděl jsem, že marodil

Byli velcí parťáci. Stanislav Neveselý (82) sdílel v 80. letech úspěchy Luďka Bukače u národního týmu jako jeho asistent. „Skvěle jsme si rozuměli. Na trénincích jsme se střídali, ale zápasy trénoval Luděk. Ani jsem nevěděl, že marodil. Naposledy jsem s ním byl, když jsme letos v lednu uváděli Oldu Válka do síně slávy,“ sdělil Neveselý.

Ziegelbauer: Byl puntičkář

Při jízdě ve Vídni za zlatou medailí v roce 1996 na Bukače osobně dohlížel lékař národního týmu Zdeněk Ziegelbauer. Podle jeho slov byl vzorným pacientem. „Byl zdravý jako řípa, takže absolvoval pouze preventivní kontroly. Pak už jsme se moc nevídali a setkávali se jen na společenských akcích. Byl puntičkář, detailista. Vždy měl všechno promyšlené a stal se legendou,“ vybavil si.