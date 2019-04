Nečekaná komplikace před MS! Kouč Říha byl náhle hospitalizován. Leží v nemocnici

Podle mluvčího hokejového svazu Zdeňka Zikmunda hlavní kouč ještě ve středu vedl přípravu týmu před zápasem Euro Hockey Challenge proti Slovensku. „Potom absolvoval pro kontrolu vyšetření v místní nemocnici a ukázalo se, že je potřeba krátkodobá hospitalizace kvůli sledování,“ uvedl.

Reprezentaci tak dočasně převzali Říhovi asistenti Reichel s Mlejnkem. Už teď je jisté, že tým povedou i v pátečním duelu. Podle ideálního scénáře by se hlavní trenér měl ke své družině připojit znovu v sobotu.

Co Říhu vlastně trápí? To nikdo neřekl! „Záleží na něm, zda to bude chtít zveřejnit,“ zdůraznil tajuplně Zikmund! Nemělo by jít ale o nic vážného. „Nemyslím si však, že by měla být nějak ohrožena jeho účast na mistrovství světa,“ dodal tiskový mluvčí.

O něco sdílnější byl někdejší reprezentační kapitán a dnes Říhův pomocník Robert Reichel. „To vyšetření bylo prostě nutné a poradíme si s tím,“ ujistil litvínovský patriot, který s Říhou pravidelně komunikuje na dálku. „Určitá komplikace to samozřejmě je, ale ne na takové úrovni, že by Miloš nemohl nic. Prostě se to tak stalo a je to realita. Věříme, že tady zase brzy bude a vše bude v pohodě,“ uzavřel Reichel.

Šampionát začne na Slovensku 10. května.