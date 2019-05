Rok po smrti fotbalisty Pavla Pergla (†40): Proč rodina nevěří verzi o sebevraždě?

Česko v pondělí zasáhla smrt fotbalisty Josefa Šurala (†28). Odchod jiného hráče, Pavla Pergla, už rok trápí matku Zdenku a jeho sestru Moniku. Loni jim šokující tragická zpráva vzala milovaného Pavlíka.

O jeho smrti vyslovují řadu pochybností. Z německého Magdeburku, kde k tragédii došlo, mají minimum informací – a některé dost zásadní jim dodnes chybí.

„Když už mám o té tragédii mluvit, ráda bych hlavně očistila bratrovo jméno a vyvrátila fámy,“ říká Monika. „Víme s naprostou jistotou, že Pavel nebral žádné drogy ani nepil. Jeho otec byl alkoholik a on k tomu měl silný odpor,“ zdůraznila sestra.

„Víme také, že netrpěl depresemi ani žádnou poruchou osobnosti, jak se spekulovalo. Naopak, psychologie ho zajímala, měl i mentální koučku, pracoval na sobě. Potřeboval to k profesi budoucího trenéra. Občas byl impulzivní, za to mohou jeho italské geny z otcovy rodové linie.“

Co ho tedy přimělo k nezvratnému rozhodnutí? „To je záhadou i pro nás. Z Německa se k nám dostalo minimum informací, skoro nic. Dokonce i na úmrtním listu v kolonce datum úmrtí stojí slovo: nezjištěno. Ale já nevěřím, že spáchal sebevraždu. Nedává to smysl. To by Pavlík nikdy neudělal! Miloval svou roční dcerku. A těšil se na stáž do Bayernu Mnichov, kterou měl už domluvenou,“ vypráví matka.

Má ještě dvě dcery i vnoučata, ale... „Pavlík byl můj anděl. On vlastně pokračoval v tom, co bavilo i mě, hrála jsem totiž v mládí za ženskou fotbalovou reprezentaci. Fotbalem žil i jeho otec. Právě před měsícem zemřel, také on se se ztrátou syna nevyrovnal,“ říká se slzami v očích a pokračuje: „Ráda bych vídala vnučku Zoey Ulke, jako její babička na to přece mám právo. Psala jsem jí k Vánocům. Reakci z Německa ale nemám žádnou, neozvaly se. Ani jeho tehdejší partnerka Denise, ani její rodina. Od té tragédie nás ignorují.“