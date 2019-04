Simulant roku! NHL baví tři pády za 20 sekund: Neymar by byl pyšný | iSport.cz

Top hokejová podívaná se v Dallasu servírovala mezi 54. a 59. minutou, kdy padly čtyři branky včetně vítězné z hole Patricka Maroona. Rušno ale bylo i před koncem druhého dějství. Ve skrumáži se začal Esa Lindell pošťuchovat se soupeřovým obráncem Robertem Bortuzzem. Jeden pád! Druhý pád! A třetí! Lindell je sice o dva centimetry nižší a jeden kilogram lehčí než kanadský tvrďák, ale podobné divadlo si měl ušetřit.

VIDEO: Podívejte se na incident mezi Bortuzzem a Lindellem

Závěrečný „pád“ byl navíc tak okatý, že neušel ani pozornosti rozhodčích. kteří kromě Bortuzza potrestali i Lindellovo nedůstojné herectví dvěma minutami za filmování.

Here are the penalties. pic.twitter.com/zt7K3HtPg1 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) April 30, 2019

"Neymar by byl pyšný, spadnout třikrát na led za méně než dvacet sekund se hned tak nevidí," napsalo Yahoo Sports NHL a přidalo vtipný printscreen z Wikipedie, kde byla pár minut po incidentu upravena Lindellova profese z hokejisty na "potápěče".

So many thanks to the person who updated #esalindell 's Wiki page.#LetsGoBlues pic.twitter.com/IcwsLx2fjd — Joshua Burkett (@Hoonerific) April 30, 2019

Bortuzzo byl z verdiktu sudích běsný, ale na konec se mohl on i jeho spoluhráči smát. Poslední slovo měl totiž Maroon, který St. Louis přiřkl druhý bod v sérii a vedení 2:1 na zápasy. A není bez zajímavosti, že při vítězné trefě Blues byl Lindell na hrací ploše, ležel na ledě po předchozím střetu právě s Maroonem.

Brankář Binnington vyrovnal rekordy NHL

Blues tak ovládli také čtvrtý venkovní duel v letošní vyřazovací části, stejně jako v Dallasu i tři předchozí duely ve Winnipegu vyhráli jednogólovým rozdílem. "Nedokážu to vysvětlit. Celý rok se nám venku daří. Hned od začátku jsme se do toho opřeli a byli jsme agresivní. To udalo ráz utkání," uvedl trenér Blues Craig Berube, jenž kandiduje na Jack Adams Award pro nejlepšího kouče sezony.

Calder Trophy pro nejlepšího nováčka zase múže uzmout jeho maskovaný svěřenec Jordan Binnington, který vyrovnal rekord NHL. Na 30 vítězství v NHL spotřeboval jen 39 startů (v součtu základní části a play off), čímž vyrovnal historické počínání toronstkého Frederika Andersena ze sezony 2014/15, kdy ještě působil v barvách Anaheimu. Binnington se navíc stal prvním brankářem, který vyhrál v play off první čtyři venkovní zápasy v kariéře, což se naposledy povedlo v roce 2006 Camu Wardovi z Caroliny.

Hurricanes Wardovo počínání tehdy odrazilo až k zisku zatím jediného Stanley Cupu.

"Byli lepší a zasloužili si zvítězit," uznal poražený Tyler Seguin, jehož tým v utkání ani jednou nevedl. "Vidíte, jak dlouho nám trvalo se do zápasu vrátit. Je frustrující prohrát. Nepředvedli jsme nejlepší výkon, ale pořád jsme měli šanci vyhrát," prohlásil střední útočník Stars Jason Spezza.

"Bylo to skvělé utkání nahoru dolů. Obě mužstva ze sebe vymáčkla maximum. Podle mě Blues lépe drželi puk v útočné třetině," konstatoval kouč Dallasu Jim Montgomery.

Čtvrté utkání série je na programu v noci ze středy na čtvrtek opět v Dallasu.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu mezi Dallasem a St. Louis