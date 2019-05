Gólman Čech jde dobýt hitparády: první píseň nahrál s legendou z Queenů!

Spolu s nepřekonatelným lídrem Freddiem Mercurym, kytaristou Brianem Mayem a basákem Johnem Deaconem vytvořil jednu z nejúspěšnějších rockových skupin všech dob. Teď Taylor spojil jméno s loučícím se českým fotbalistou. Po hitech Queenů jako Bohemian Rhapsody či We Will Rock You se věhlasný bubeník podílel s Čechem na charitativní skladbě That´s Football (To je fotbal), která bude k poslechu od příštího týdne.

Petra s Rogerem, který je velkým fanouškem Chelsea, pojí přátelství už sedm let. „Poprvé jsem ho potkal, když s námi letěl na nějaký zápas,“ uvedl Čech v roce 2013, když ještě hájil barvy »blues«, v pořadu pro BBC. „Párkrát jsem byl u něj, a když se mi naskytla šance zahrát si s jedním z nejúspěšnějších muzikantů historie, s radostí jsem to přijal,“ dodal , aniž by věděl, že s bývalým parťákem Mercuryho jednou dokonce natočí celou skladbu.