Štybar před prvním triatlonem: Nevím, do čeho jdu. Co řekl ke kritice Evenepoela?
Na kole je českou legendou, zaběhnul už i půlmaraton. Krátce před čtyřicítkou se Zdeněk Štybar chystá na svou první zkušenost s triatlonem. Během City Triathlonu Karlovy Vary (12. – 14. září) ochutná sprinterskou verzi – 750 metrů plavání, 20 kilometrů na kole a pět kilometrů. V závodě Age Groups se porovná s motivovanými hobbíky. „Budu chcípat s nimi,“ směje se.
Na loňském cyklokrosovém mistrovství světa v Táboře se Zdeněk Štybar rozloučil s důležitou etapou svého života a od té doby přijímá nové. Po světě jezdí jako ambasador cyklistiky a nedávno vzbudil pozdvižení, když zkritizoval odstoupení Remco Evenepoela z Tour de France. Sportuje pro radost a za měsíc si ji udělá triatlonem v Karlových Varech.
Jak jste na tom s běháním a s plaváním?
(úsměv) „Moje první zkušenost se závodním během byl pražský půlmaraton, který jsem si moc užil (Štybar ho v dubnu zvládnul v kvalitním čase 1:21:20 hodiny – pozn. red.). Ale šel jsem do něj tak trošku bez přípravy. Historicky jsem běhal kvůli cyklokrosu, ale nikdy to nebylo víc než dvanáct kilometrů, spíš to byly vzdálenosti kolem osmi. Bral jsem to jako dobrý start dne. Šel jsem se proběhnout před snídaní, snídaně a odjížděl na trénink.“
Takže pro vás žádný problém…
„Běh mě baví, mám to rád. Když cestuju, mám s sebou kecky, abych se šel aspoň proběhnout. Doufám, že pražský půlmaraton nebyl můj poslední. Můj plán byl, že bych hned běžel maraton, ale vyhodnotil jsem, že bych potom měsíc nechodil, tak jsem to vzdal. Sport mám všeobecně rád, být měsíc bez sportu, bez žádného pohybu by nebylo dobré pro mě ani pro mé okolí.“
A co to plavání?
„To je samozřejmě ta nejslabší stránka… Nikdy jsem neplaval. V rámci přípravy, když bylo na Mallorce špatné počasí, tak jsem si šel do bazénu na tři čtvrtě hodinky zaplavat. To je tak deset, možná patnáct let zpátky.“
Počkejte, byl jste si už před zářijovým triatlonem zaplavat?
„Minulé pondělí jsem poprosil svého trenéra Pietera Timmermanse, jehož žena Tine Deckersová pětkrát vyhrála triatlon v Nice, jestli by se mnou mohl do bazénu, dát mi základní pokyny, techniku, jak dýchat. Trošku mě potěšil, říkal, že je to lepší, než čekal. Bylo to první plavání, doufám, že se před startem ještě čtyřikrát, pětkrát v bazénu ukážu. Mezi tím budu běhat a jezdit na kole.“
Teď k vaší silné stránce. V Karlových Varech je velmi náročná cyklistická trasa plná ostrých výšlapů i sjezdů a pasáží s kostkami. To by mohla být vaše výhoda, ne?
„To by mohla být, ale zároveň to beru tak, že nejsem v žádné životní formě. Já se na to těším, bude to opět ve skvělé atmosféře. Pro mě je obrovská motivace se zúčastnit. Určitě nemám na prvním triatlonu ambici ho vyhrát. Chci to zkusit. Je to skvělá příležitost, ale jak mi to půjde i na kole proti ostatním, se mi těžko odhaduje. To je na tom to zajímavé, že vůbec nevím, do čeho jdu.“
Ale i tak, při třech těžkých stoupáních na Zámecký vrch budou hobbíci zřejmě chcípat, jak se říká…
(směje se) „Já taky, mimochodem. Můj život v tuhle chvíli je celkem pestrý na cestování, na spousty různých aktivit. Po kariéře je to hledání rutin, režimů. Je to rok a půl, co jsem skončil, ale rutiny ještě pořád nemám zajeté. Jezdím z jednoho eventu na druhý, cestuju mezi Belgií a Českou republikou. Není to tak, že bych se nudil. Hobbíci už většinou mají rutiny, kdy jdou pracovat, kdy jdou na trénink. Já ještě musím skloubit cestování, různé jiné výzvy, eventy, rodinný život. Předpokládám, že většina hobbíků bude mít natrénováno víc než já. Je to pro mě výzva, takhle se tomu postavím.“
Evenepoel měl zkusit dojet do cíle
Už jste zkoušel triatlonové disciplíny kombinovat? Třeba po vzoru Camerona Wurfa, který si před dvěma lety po dojezdu do cíle závodu Paříž – Roubaix dal na vyběhání půlmaraton?
(směje se) „Do téhle fáze jsem se nedostal. Ale minulý týden jsem jel na kole intervaly, pak jsem se šel proběhnout na šest kilometrů. Musím říct, že jsem nečekal, že to bude celkem složité. Trvalo mi kilometr, možná dva, než jsem se dostal do běžeckého rytmu.“
Zjišťoval jste informace u jiných špičkových cyklistů? Greg van Avermaet, který vás v roce 2017 těsně porazil ve finiši Paříž – Roubaix, se například do triatlonu vrhnul naplno.
„Neřešili jsme to. Trenér Timmermans má největší zkušenost. Jestli potřebuju s něčím poradit, jsem na správné adrese. Určitě udělám nějaké zbytečné chyby, s tím počítám. Van Avermaet vyhrál svoji kategorii v Nice. Greg pořád najíždí 25 000 kilometrů za rok, žije jako profík. Já v téhle situaci určitě nejsem, ani už asi nebudu, nevidím smysl v tom žít dál profesionální život. V životě jsou jiné věci, než být v hlavě profík až do smrti. Nechci trávit sportem šest, sedm hodin denně, jak jsem to dělal posledních skoro třicet let. Letos mně bude čtyřicet, spíš to vidím tak, že závodní kariéru mám za sebou. Potřebuju se udržovat.“
Co vás teď zaměstnává?
„V průběhu Tour de France jsem měl před startem dvě vyjížďky. Se Škodovkou jsem byl na startu, pak jsem byl v Londýně komentovat a vracel jsem se zpátky na poslední etapy. Pak jsem rovnou jel na ženskou Tour. Mezitím šest dnů v Livignu, à la dovolená, a na Czech Tour. To jsou ambasadorské věci. Dotváří se taky projekt Czech Cycling Academy, který mě zaměstnává na fulltime. Beru to jako vytváření nové základny české cyklistiky, jako obrovskou výzvu předat co nejvíc know-how, co jsem nasbíral za kariéru, do českého prostředí.“
Jaké je pro vás účastnit se Tour de France jinak než jako jezdec?
„Byla to hrozně zajímavá zkušenost. Já už jsem tam byl loni, přál bych skoro každému profíkovi, aby v průběhu kariéry viděl, o čem Tour de France je. Když vidím všechny programy kolem, přijde mi samotný závod až podřadný. (směje se) Kolem Tour de France se děje víc věcí než při závodě. Je úžasné to vidět. Potkal jsem tam spoustu skvělých lidí.“
Taky jste komentoval pro britskou stanici TNT Sports…
„Komentování na TNT pro mě byla nová zkušenost. Hodili mě do vody. Nejdřív chtěli analýzu před a po závodě, potom mě šoupli do komentátorské kabinky a komentoval jsem to live. Bavilo mě to, jsem otevřený těmhle novým výzvám.“
Hodně pozornosti vzbudila vaše kritika Remca Evenpoela, který odstoupil na začátku Tourmaletu z průběžně třetího místa, načež se ukázalo, že měl zlomené žebro. Jak téma vidíte s odstupem?
„Myslím si, že když víme ty okolnosti, že jel se zlomeným žebrem, tak to trošku tu situaci ulehčuje. Ale v ten moment, kdy jsme se na tu etapu koukali… Pořád si myslím, že měl zkusit dojet do cíle. Kdyby přijel s dvacetiminutovou ztrátou, tak to měl zkusit, v cíli se rozhodnout, že případně zkusí zůstat na Tour. Byly dva dny před volným dnem, ten vždycky člověka nakopne. Šance byla. Muselo to pro něj být psychicky hrozně náročné. Pokud věděl, že bude přestupovat do Bory, s jeho charakterem se chtěl rozloučit vítězstvím na Tour de France, minimálně zůstat na podiu. Když věděl, že se mu to nepovede, muselo to pro něj být hrozně náročné. Pořád zůstávám v názoru, že závodník jeho kalibru by měl minimálně zkusit dojet do cíle.“
Zdeněk Štybar
Narozen: 11. prosince 1985 (39 let)
Největší úspěchy: Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu (2010, 2011, 2014), dvojnásobný mistr světa v cyklokrosu do 23 let (2005, 2006), vítěz Strade Bianche (2015), Omloop Het Nieuwsblad (2019), a E3 BinckBank Classic (2019), vítěz 6. Etapy Tour de France 2015 a 19. etapy Vuelty 2013
CITY TRIATHLON Karlovy Vary
Tradiční závod se poprvé v historii dostal do nejvyšší série mistrovství světa. Od 12. do 14. září se v Karlových Varech uskuteční triatlonový svátek, první den jsou na programu závody žáků, 13. září se konají mimo jiné závody Age Groups na startu se Zdeňkem Štybarem. V neděli 14. září víkend vrcholí závody mužů i žen mistrovství světa. Na startu bude pět ze šesti olympijských medailistů z Paříže a tři Češky – Tereza Zimovjanová, Alžběta Hrušková a Heidi Juránková.