Hlásí se čtyřzubec, kovbojka se Zafeirisem a slabší osa Plzně. Kam se Slončíkem?
„Nemůžu si pomoct, ale od Trmala to bylo lajdáctví. A dovedu si představit, že to v kabině nebude mít lehké,“ zazní na úvod nového dílu Ligy naruby od redaktora deníku Sport a webu iSport Jiřího Fejgla na téma nevídané hrubky teplického gólmana v závěru utkání se Slováckem. Prostor dostane ale i kovbojka kolem Christose Zafeirise a Koubkovo složité hledání náhrad za Šulce a hlavně Kalvacha. „Probuzení lídrů Sparty v Priskeho podání svléká do naha Larse Friise, nemůžu si pomoct,“ říká redaktor Michal Kvasnica o zlepšené hře tradičních opor.
- Co přestupová politika Baníku a odchody Šína s Rigem?
- Je Kadeřábek nejlepší posila ligy a přichází čas čtyřzubce?
- Budou mít Pardubice nového majitele?
- A jak je to s pozicí Davida Horejše v trápícím se Hradci Králové?
Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
