Předplatné

Hlásí se čtyřzubec, kovbojka se Zafeirisem a slabší osa Plzně. Kam se Slončíkem?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Hlásí se čtyřzubec, kovbojka se Zafeirisem a slabší osa Plzně. Kam se Slončíkem?
Trenér Sparty Brian Priske oslavuje vítězství v Liberci
Fanoušci Sparty odpalují pyrotechniku během utkání v Liberci
Liberečtí fotbalisté se chytají za hlavu v utkání proti Spartě
Souboj o míč mezi fotbalisty Liberce a Sparty
Liberecký kouč Radoslav Kováč udiveně rozhazuje rukama směrem k čárovému sudímu
Smutnící liberečtí fotbalisté po prohře se Spartou děkují fanouškům za podporu
Zadumaný trenér Slovanu Radoslav Kováč
21
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

„Nemůžu si pomoct, ale od Trmala to bylo lajdáctví. A dovedu si představit, že to v kabině nebude mít lehké,“ zazní na úvod nového dílu Ligy naruby od redaktora deníku Sport a webu iSport Jiřího Fejgla na téma nevídané hrubky teplického gólmana v závěru utkání se Slováckem. Prostor dostane ale i kovbojka kolem Christose Zafeirise a Koubkovo složité hledání náhrad za Šulce a hlavně Kalvacha. „Probuzení lídrů Sparty v Priskeho podání svléká do naha Larse Friise, nemůžu si pomoct,“ říká redaktor Michal Kvasnica o zlepšené hře tradičních opor.

  • Co přestupová politika Baníku a odchody Šína s Rigem?
  • Je Kadeřábek nejlepší posila ligy a přichází čas čtyřzubce?
  • Budou mít Pardubice nového majitele?
  • A jak je to s pozicí Davida Horejše v trápícím se Hradci Králové?

Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec52128:87
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů