ONLINE: Ústí - Artis 0:0. Viagem může ve druhé lize poskočit na první místo

Fotbalisté Ústí nad Labem hostí v dohrávce 6. kola Chance Národní Ligy Artis Brno. Zatímco domácí zažívají pohádkový vstup do sezony a v případě výhry můžou dokonce poskočit na první místo, bývalá Líšeň se topí na předposlední 15. příčce. V minulém kole ale dokázala remizovat se Zbrojovkou (2:2), potrápí i favorita ze severních Čech? Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno641117:713
2Ústí540113:612
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B532013:611
6Žižkov63129:710
7Slavia B630312:89
8Sparta B63034:89
9Jihlava62227:68
10Prostějov62137:77
11Příbram62047:146
12Chrudim51229:115
13Č. Budějovice61234:135
14Vlašim61148:104
15Artis41124:114
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

