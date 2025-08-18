ONLINE: Ústí - Artis 0:0. Viagem může ve druhé lize poskočit na první místo
Fotbalisté Ústí nad Labem hostí v dohrávce 6. kola Chance Národní Ligy Artis Brno. Zatímco domácí zažívají pohádkový vstup do sezony a v případě výhry můžou dokonce poskočit na první místo, bývalá Líšeň se topí na předposlední 15. příčce. V minulém kole ale dokázala remizovat se Zbrojovkou (2:2), potrápí i favorita ze severních Čech? Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|5
|3
|2
|0
|13:6
|11
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|8
Sparta B
|6
|3
|0
|3
|4:8
|9
|9
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|11
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|12
Chrudim
|5
|1
|2
|2
|9:11
|5
|13
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|14
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|15
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup