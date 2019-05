Fotbal stranou! Šuralovi (†28) se klaněli i rivalové, Turci podpoří rodinu

„Často se říká: Je to jen fotbal. Ale dneska to neplatí, fotbal propojil všechny z vás, kteří jste se tu sešli,“ zmínil ve smuteční řeči sparťanský mluvčí Ondřej Kasík. A měl pravdu.

Rivalitu kopané odvál studený vítr někam do dáli. Na místě byla jen úcta bez hranic. Josefovi se přišli poklonit reprezentanti včetně šéftrenéra Jaroslava Šilhavého, sparťané, slávisté, hráči i činovníci Liberce a Zbrojovky, kde startoval svoji báječnou profesionální kariéru.

GALERIE | Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Josefem Šuralem

Sparta, kde Josef Šural nosil kapitánskou pásku, vyrazila na rozloučení týmovým autobusem. Květiny nosili Lukáš Vácha, Bořek Dočkal, či Matěj Pulkrab, se kterými "Šury" sdílel kabinu, dorazil i trenérský štáb v čele s Michalem Horňákem a nechyběl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Přijeli i slávisté v čele s Vladimírem Coufalem, který po Šuralově boku válčil ještě v libereckém dresu, či kouč sešívaných Jindřich Trpišovský, který tragicky zesnulého útočníka pod Ještědem vedl. Na skok ze Španělska se milovanému kamarádovi přijel poklonit i reprezentační brankář Tomáš Vaclík.

Za Josefa truchlí i v Turecku, věnec na smuteční obřad přivezli zástupci istanbulského Fenerbahce, a osobně byli samozřejmě přítomni i lidé z Alanyasporu, Šuralova posledního klubu.

„Chtěl bych vyjádřit svůj hluboký smutek. Je mi, jako kdybychom ztratili člena rodiny. Všichni v Turecku to cítí stejně,“ prohlásil Hasan Cavusoglu, prezident Alanyasporu. „Josefova rodina je teď naší rodinou, budeme při ní stát až do konce.“

„Byl to krásnej člověk. Měl jsem ho velice rád. Upřímnou soustrast všem. Je to strašně smutný,“ pronesl dojatý Petr Uličný. Právě on vedl »Šuryho« jako první trenér a vyprovodil ho na poslední cestu. Za zvuku a slov písně Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš.

Josef Šural zůstane navždy ve vzpomínkách těch, kdo poznali jeho velké umění i srdce. Čest jeho památce.