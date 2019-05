Šuralův (†28) pohřeb: Byl to krásný člověk, plakal Uličný. Hladký dojal řečí | iSport.cz

„Jsem moc dojatý. Snad to Pepa viděl,“ plakal legendární trenér Petr Uličný, když vyšel z brněnského krematoria. „Byl to krásný člověk.“

Na pohřeb Josefa Šurala přišly stovky lidí: kromě rodiny a fotbalových osobností dorazili fanoušci Sparty a Brna se smutečními věnci.

Stejně jako na sobotním ligovém zápase Sparty s Baníkem byla přítomná i turecká delegace z Alanyasporu, kde Šural hrál od letošního ledna. Věnec přivezli též zástupci Fenerbahce Istanbul, jednoho z nejslavnějších tureckých klubů.

„Chtěl bych vyjádřit svůj hluboký smutek. Je mi, jako kdybychom ztratili člena rodiny. Všichni v Turecku to cítí stejně,“ prohlásil Hasan Cavusoglu, prezident Alanyasporu. „Josefova rodina je teď naší rodinou, budeme při ní stát až do konce.“

Cavusoglu byl jedním z mála, kdo se po pohřbu u reportérů zastavil, smutek všech byl nezměrný. „Rád bych vám vyšel vstříc, ale dneska to bohužel nepůjde,“ pohnutě se omlouval brankář Tomáš Vaclík, jenž dorazil ze Sevilly. Bolest ze ztráty kamaráda čišela i z hráčů Sparty, kteří do Brna dorazili klubovým autobusem, či ze slávistického kanonýra Milana Škody. Fotbalovou asociaci zastupoval generální sekretář Jan Pauly, přijel i šéf ligy Dušan Svoboda.

„Často se říká: Je to jen fotbal. Ale dneska to neplatí, fotbal propojil všechny z vás, kteří jste se tu sešli,“ zmínil ve smuteční řeči sparťanský mluvčí Ondřej Kasík, jenž vyzdvihl Šuralovu velkorysost. „Až odsud půjdete, přečtěte si na telefonu zprávy, které vám psal. Určitě tam budou věty, ve kterých se o vás zajímal.“

Nad rakví promluvil i Šuralův blízký přítel, brankář Václav Hladký, jemuž se dojetím třásl hlas. „Když jedu každý den do práce, brečím za volantem. Kolik jsme toho s Pepou ještě chtěli zažít…“ vydechl smutně. „Miloval být na hřišti, miloval aplaus zaplněných tribun.“

„Pracoval jsem s ním jen půl roku, ale vzpomínky mám nádherné. Pepa byl skvělý člověk, který měl svůj názor a byla radost bavit se s ním nejen o fotbale, ale i o životě,“ říkal Jindřich Trpišovský, jenž Šurala trénoval v Liberci.

Během padesátiminutového obřadu zazněl příběh Šuralovy fotbalové cesty od jihomoravských Šakvic po Alanyaspor, chorál We Are The Champions či hit Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš. Začátek a konec pohřbu orámovala píseň Show Must Go On od kapely Queen.