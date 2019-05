Pro Pepu! Tenhle zápas by se „Šurymu“ líbil | iSport.cz

Pokud by mohl být s námi, na tribuně letenské Generali Areny nebo klidně doma v obýváku u televize, po závěrečném hvizdu by určitě uznale pokýval rukou. Tragicky zesnulý Josef Šural by byl jistě spokojený s tím, jakým způsobem Sparta zvládla souboj s Baníkem (3:0). Pražané se v něm totiž přiblížili tomu, co právě oblíbeného kamaráda nejvíc charakterizovalo. A složili mu tak ten nejlepší možný hold.