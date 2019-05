"Lavi" Štáfek míří do klece a sleduje Spartu: Chce to jasnou koncepci

I když se teď věnuje Jakub Štáfek hlavně bojovým sportů, dění v milované Spartě ho nenechává klidným. „Máme teď smutný období. Nicméně nezoufáme a věříme v lepší zítřky,“ říká osmadvacetiletý herec. Ale nevěší hlavu, určitě se může vše změnit k lepšímu, ale to si žádá nutné změny.

„Chce to jasnou koncepci celkově. To není jenom o trenérech. Ale kdybych měl říct nějaké jméno…“ přemýšlí. „Šel bych hlavně po charakteru, tím bych asi začal. To se nám poslední dobou nedaří. Měli jsme tady Itala v kuchyni a teď i člověka, který může být fajn trenér, ale nevím, jestli je ten charakter úplně O.K., ale už je pryč. Já bych si dokázal představit třeba Ivana Haška nebo Víťu Lavičku, protože to jsou lidi, kteří mají charakter.“

A jak fatální je podle Štáfka směr, který doposud Sparta měla?

„Myslím si, že teď máme ztrátu tak tři roky kvůli té italské cestě. Začal bych tím, že bych šel cestou nějakých morálních hodnot. Ti kluci jsou dobří, jenom potřebují správné vedení a nastavení hlavy.“

Řeč byla o tragickém úmrtí fotbalisty Josefa Šurala, ale bylo znát, že na dané téma fotbalový nadšenec jen těžko hledal slova. „Je to smutný. Nevím, co víc bych k tomu řekl. Upřímnou soustrast rodině a blízkým.“

Štáfek v minulosti zaznamenal obří úspěch díky hlavní roli v seriálu Vyšehrad. A jak naznačil, možné se dojde k velikému comebacku.

„Na to si budete muset počkat, budu tajemný, ale něco v plánu určitě je,“ prozradil. „Vyšehrad byl asi fajn, když se na něj po tak dlouhé době pořád ptáte. Když se podíváte na českou fotbalovou scénu, tak je to nevyčerpatelná studnice.“

K návratu Laviho ale nejspíš nedojde dříve, než si mladý herec vyzkouší první zápas v kleci. V rámci turnaje organizace OKTAGON MMA se totiž utká se slovenským začínajícím bojovníkem Petrem Benkem.

„Mám bojové sporty rád, vždy jsem to sledoval a fascinovalo mě to, ale nikdy jsem na to asi neměl úplně koule,“ dodává Štáfek, který se ne premiéru v MMA chystá u trenéra Andrého Reinderse, bývalého profesionálního mistr Evropy.

„Je šikovný. Je to sporťák a má za sebou už boxerskou premiéru, takže jeho postoj je v pohodě,“ znělo hodnocení respektovaného trenéra. „Akorát k tomu musíme přidat další složky. Je třeba se naučit kopat, zápasit, bránit strhy, utíkat z pozic… Ale musím říct, že mě zatím opravdu překvapil.“

A jak Štáfek zapadl mezi ostatní bojovníky v gymu? „My tady těch exotů máme spoustu, takže úplně v pohodě,“ zažertoval Reinders.