Úžasná atmosféra! Bojovníci z klece se těší na Noční běh pro Světlušku | iSport.cz

Atmosféra, kterou nemá žádná jiná běžecká akce. V případě Nočního běhu pro Světlušku se nejedná o nijak přehnané tvrzení. Jedno světýlko na čele každého z několika tisíců běžců ve výsledku znamená dlouhý světelný konvoj, který se prožene noční Stromovkou.

„Byl to hezký zážitek, líbilo se mi to,“ vzpomíná na loňský běh Tomáš Fiala populární MMA zápasník. „Hlavně, když jsem se vždy podíval při běhu za sebe a viděl ten nasvícený dav lidi, tak to byla pěkná podívaná a úžasná atmosféra,“ říká Fiala, který letos poběží znovu. „Jsem v přípravě na zápas, tak běhat potřebuju,“ dodává pobaveně.

Závodu se zúčastní i další známí bojovníci. Jako například David Kozma, šampion organizace OKTAGON MMA nebo David Dvořák, který nasbíral už dvanáct vítězství v řadě. Dalším z bijců bude jeden z nejtalentovanějších, Filip Macek. Zúčastní se i Jan Malach, který v sobotu 6. dubna zápasil na akci Night of Warriors a po vítězné bitvě byl nešťastně pořezán na ruce při sundávání bandáží. To mu ale nezabránilo, aby se Běhu pro Světlušku zúčastnil.

„Rád pomohu této akci. Smekám před pořadateli, kteří se rozhodli investovat čas do pomoci druhým,“ vzkazuje Malach. „Navíc jsem si dlouho nevyčlenil čas na běh, jelikož v mé přípravě ho předčily ostatní složky MMA, takže se i rád proběhnu,“ dodává bojovník z Liberce.

Akci podpoří i Pavel Simandl, zápasník a jeden z účastníků show Oktagon Výzva, který se bude vracet brzy do klece po více jak roční pauze.

Letos se pro Světlušku poběží celkem v pěti městech. Poprvé se startovalo už 28. března v Plzni. Ve čtvrtek 11. dubna se vybíhá tradičně v Praze. Do Brna zavítá Světluška 17. dubna. Běh v Olomouci se uskuteční 25. dubna 30. v Jihlavě.

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců.

Očima pořadatelů

MMA bojovníci budí rozruch



"V letošním roce se uskuteční už 8. ročník Nočního běhu pro Světlušku, z čehož máme velikou radost. Rok od roku je narůstající počet běžců. Aktuálně jsme v Praze už na čísle přes 4000 a určitě není konečné, protože spousta lidí kupuje lístky na poslední chvíli přímo na místě.

Díky tomu bude moci Světluška přerozdělit více financí na podporu těžce zrakově postižených dětí i dospělých a podpořit třeba i nevidomé sportovce, aby se mohli svému sportu věnovat naplno.

Těší nás také velká podpora známých osobnosti, ale i sportovci jako jsou pravě MMA borci, kteří se zúčastní běhu i jako traseři, tedy doprovodí některé nevidomé běžce.

V letošním roce to bude hodně specifické, protože budou 2 borci doprovázet nevidomou běžkyni, ale zároveň 90tiletou klientku projektu Světlušky – Návštěvy POTMĚ, která sice není nevidomá, ale je na vozíčku a je neuvěřitelně vitální. Obě dámy se na to už ohromně těší.

Nutno podotknout, že MMA kluci budí veliký rozruch, nevidomí jsou nadšení, že poběží s takovými chlapáky. Opravdu si toho moc vážíme. Z loňského roku jsme měli krásné reakce pravě od nevidomých. Proto jsme rádi, že to letos zopakujeme."

Eliška Poláčková

PR manažerka nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška