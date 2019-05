Výzva šampiona OKTAGONU. Kozma bude bojovat o kontrakt v Rusku | iSport.cz

V Rusku bude nastupovat po sedmi letech. Poprvé tam David Kozma, majitel pásu OKTAGON MMA ve veltrové váze, dostal šanci v devatenácti letech. „Prohrál jsem tehdy s budoucím šampionem organizace M-1 Global,“ vzpomíná. Teď se naskytla možnost zkusit na východě znovu štěstí. Navíc půjde i o lukrativní kontrakt s RCC (Russian Cagefighting Championship). Nadále by ale zápasil i v Oktagonu. Obě organizace spolu totiž uzavřely dohodu. „Na obhajoby titulu bych jezdil do Česka, jinak bych zápasil v RCC,“ upřesňuje šestadvacetiletý zápasník, jenž má bilanci 25:10. Skóre jeho soupeře Alexeje Šurkjeviče činí 7:2.

Co pro vás následující zápas znamená?

„Jde mi o to změřit síly se světem. Zkusit si něco jiného. Už jsem dlouho venku nezápasil. Když vyhraju, tak podepíšu kontrakt a budu dostávat lepší peníze, jinak je to ale další zápas v řadě, který musím vyhrát.“

Budete mít duel s tamním bojovníkem Alexejem Šurkjevičem. Jak známo, v Rusku se nevyhrává lehce na body…

„Vnímám to také tak. Určitě to nebudu chtít nechat na body, protože bodoví rozhodčí to můžou hodně ovlivnit. Budu se proto snažit zápas ukončit. Jestli ho neukončím, tak ho musím alespoň přejet v každém kole.“



A kdybyste si měl tipnout, jak zápas dopadne?

„Odhaduji, že by konec mohl být tak ve třetím kole. V prvním kole ho nechám vyždímat. Budu opatrný, pohlídám si to, protože v prvním kole od něj čekám nástup. Ale v dalších kolech on pomalu odchází.“

Kdo s vámi do Ruska letěl?

„Jenom trenér Marek Lončák. A čekal tu na nás Martin Wodecki, který nám to tu v RCC domluvil. Takže tu mám dva Čechy.“

Přítelkyně s vámi tedy neletěla?

„Ne ne, to by mě rozptylovala. (směje se) Už jsem jí dal odkaz na přenos, takže mi bude fandit na dálku.“

Když to s kontraktem klapne, tak pro vás bude úspěch v RCC to hlavní, nebo budete mířit dál, třeba do UFC?

„Tak do UFC vede asi cesta každého zápasníka. Ale já teď musím vyhrávat a na mých manažerech bude mě dostat někam výš. Potřebuji k tomu ale porážet v RCC dobré soupeře. A věřím, že pak nabídka z UFC může přijít.“

Jaké máte teď před zápasem pocity? Těšíte se na souboj?

„Přímo na souboj se netěším nikdy. Nejvíc se vždy těším na to, až budu mít po souboji a spadne ze mě veškeré napětí. Rád si pak užiju relax s přítelkyní a rodinou. Podle mě to tak nemá nikdo, že by se těšil na zápas. Je to něco, co musíme udělat.“

Ale někteří zápasníci říkají, že se do klece těší.

„Já svým způsobem taky, ale nejraději mám moment po vyhraném zápase, že budu mít klid a čisté svědomí, že to dopadlo dobře a odvedl jsem svou práci správně.“

Jaký máte plán po turnaji? Prohlédnete si trochu Rusko, nebo se hned vracíte?

„Hned se vracíme. Letadlo nám letí v neděli v pět ráno, takže na letišti budeme muset být už třeba ve tři. Odzápasíme a sbalíme se. Ani žádná after párty nebude, tu dáme případně až v Praze.“

To nebudete mít čas ani na nákup suvenýrů.

„To ne, leda jestli něco koupím alespoň na letišti.“ (směje se)

Jste šampionem organizace OKTAGON MMA, jaký to má v Rusku ohlas?

„Určitě má, proto si mě sem pozvali. Určitě si nepozvali náhodného českého zápasníka. Mají o Oktagon zájem, protože je vidět.“

Novou posilou stáje Oktagonu se stal Machmud Muradov, ten vidí svůj hlavní cíl v UFC, kde by chtěl nastupovat ve veltrové váze (do 77 kg), tedy ve stejné divizi, v jaké bojujete vy. Zajímal by vás zápas s ním?

„Kdyby Mach přešel do mé váhy, tak bych se takovému souboji určitě nebránil. Byl by to dobrý a zajímavý soupeř.“