Kincl o zrušeném zápase i další kariéře: XFN mi nedluží jen peníze | iSport.cz

Patří mezi nejpopulárnější tuzemské MMA bojovníky. A to nejen díky svým zápasnickým kvalitám, ale i proto, že je známým vtipálkem. Když se ale Patrik Kincl dozvěděl, že se neuskuteční jeho souboj s Machmudem Muradovem, rozhodně mu nebylo do smíchu. „Dva dny jsem pak pořádně nespal, takže se mi i hůř trénovalo,“ prozrazuje nyní už ale opět v dobré náladě. Nicméně co bude dál, zatím přesně neví.

Jak bylo v Americe?

„Teplo. (směje se) O dost víc než tady.“

Nemůžu se nezeptat na situaci, kdy se během vaší přípravy ve Státech ukázalo, že souboj s Muradovem nebude. V danou chvíli jste to nechtěl komentovat. Teď zpětně, co na to říkáte, co to pro vás znamenalo?

„Byla to veliká rána. Na takhle dlouhý kemp jsem odlétal s vidinou daného zápasu, jinak bych se tam na šest týdnů asi ani nevydal. Lidmi z XFN jsem byl do souboje hodně přemlouvaný, chtěl jsem jim pomoci, aby se znovu rozeběhli a bylo mi garantováno, že ten zápas bude.“

Kdo se vám za to zaručoval?

„Komunikoval jsem o tom jak s Petrem Karešem (promotér), tak s Honzou Brčákem (jeden z investorů XFN). Navíc když jsem byl v Americe, tak mě kontaktovali tamní manažeři ohledně turnaje PFL (Professional Fighters League), což bylo týden předtím, než Murdov oznámil, že zápas ruší. Psal jsem jak Karešovi, tak Brčákovi, jestli souboj bude, protože jsem dostal takhle zajímavou nabídku, tak jestli ji mám odmítnout. Na to mi oba odepsali, že zápas bude a počítají s ním.“

Můžete přiblížit nabídku od PFL?

„Je to americká liga, která probíhá systémem turnajů. Na začátku je x zápasníků, člověk se tam přes vyřazovací boje dostává až do finále, kde je pak výhrou jeden milion dolarů (cca 23 milionů korun). Jednalo se o nabídku na čtyři zápasy během roku.“

Jste teď vlastně ještě součástí XFN?

„Neřekl bych, že jsem členem XFN. Popravdě, vůbec teď nevím, jaká je má pozice. Jestli reálně ještě nějaké XFN vůbec existuje. Je to něco, co budu řešit v tomto týdnu.“

Dluží vám XFN?

„Ano. A není to už jenom o penězích.