Kolik nechali v hernách? Šmicer a Švancara promluvili o fotbalistech a hazardu

Ve studiu se před publikem a kamerami probíralo, jak zabránit tomu, aby se mladí fotbalisté, jako je například šestnáctiletý sparťan Adam Hložek, vyhnuli hazardu. Mezi hosty byl o deset let starší Adam Jánoš, který přiznal, že v mládí zkusil štěstí v herně.

„Měl bych doma peklo, kdybych to řekl a ještě takhle veřejně. Když jsem začínal ve 2. lize a měl první peníze, tak jsme šli na oběd. Vedle byl sport bar a hodil jsem tam tisícovku. Když jsem prohrál, tak jsem to zabalil a šel jsem.“

To Vladimír Šmicer je hravější a vyzkoušel si i automaty. „Líbilo se mi to, když se to rozsvítilo, ale pak jsem zjistil, že na tom vyhrávat nebudu. Ale sázení mě baví. Celou kariéru jsem sázel. Na všechno možné. I sem vyhrával, ale hrál jsem za malé peníze. Pětistovku nebo tisícovku za víkend,“ uvedl bývalý hráč Liverpoolu. To útočník Petr Švancara kroutil hlavou nad vyprávěním fotbalových kolegů: „Mě tohle míjelo.“

