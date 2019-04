Legendy Brna se přišly podívat: slavné Lužánky zase chřadnou! | iSport.cz

Hlavně v 90. letech byl stadion vyhlášený bouřlivou kulisou i vysokými diváckými návštěvami. Třicet tisíc fanoušků? Žádný problém. „Takovou atmosféru jsem potom jako hráč už nikdy nezažil,“ připomíná Petr Švancara. „Bylo to jedinečné. V zimě dav dokázal hlasivkami vytvořit teplo, jako když si pustíte v autě topení,“ doplňuje.

Jenže kdysi brněnskou chloubu postupně potkal smutný osud. Fotbalisté Zbrojovky se přesunuli na městský stadion do Králova Pole a opuštěné Lužánky začaly chátrat. „Nádherné vzpomínky zůstávají, ale stadion bohužel nevypadá tak, jak vypadal tenkrát. Je to trošku smutné,“ podotýká Dostálek.

Švancara tam na jaře 2015 připravil rozlučku s kariérou a slavné místo oživil. Organizoval brigády, strávil tam spoustu času. Společně s dobrovolníky dokázal stadion očistit od keřů na tribunách a hřiště nachystat pro svůj poslední zápas.

„Všichni to vzali za své. Trávili tu každý víkend, nedívali se, kolik je hodin. Udělali spoustu práce. Celý region táhl za jeden provaz, ale cítil jsem, že nám to přejí lidé z celé republiky,“ vzpomíná Švancara. Na jeho exhibici nakonec přišlo zhruba pětatřicet tisíc fanoušků!

Zkrátka jako za starých dobrý časů. Jenže… Dál už restart slavného místa nepokračoval, po čtyřech letech je situace opět na mrtvém bodě. Na tribuny se vrací zeleň, hřiště je zase vyšlapané. A změna? V nedohlednu.

„Jsme rádi, že se tu pořád děje alespoň něco, třeba turnaje dětí. I když tráva samozřejmě není úplně na jedničku, ale vždycky to dáme nějak do kupy,“ říká Švancara, který od stadionu pořád má klíče. „Když tady někdo chce něco uspořádat, rád mu je půjčím, pokud vím, o co jde. Máme výhodu, že tady není co ukrást,“ dodává jednačtyřicetiletý bývalý útočník.

Naposledy za Lužánkami společně s dalšími legendami Zbrojovky natáčel video ve spolupráci se sázkovou kanceláří Fortuna, které slouží i jako pozvánka na dnešní druholigový duel Brna s Pardubicemi.

Společně s Richardem Dostálkem, Liborem Doškem či Tomášem Poláchem si zastřílel na speciální fotbalové střelnici, kterou si budou moct vyzkoušet i fanoušci.

„Myslím, že pár lidí si na Lužánky zase vzpomene, když to uvidí. Každá podobná mediální reklama je pro stadion dobrá,“ tuší Švancara. Jeho osud pořád řeší i Dostálek. „Denně jezdím kolem do práce, takže vzpomínky se mi vybavují. A i lidé se mě ptají, historie brněnského fotbalu jim není lhostejná. Pořád se řeší, kdy se konečně postaví nový stadion,“ říká.

To je ovšem aktuálně ve hvězdách.

