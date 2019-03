Šmicer: Stoper z druhé ligy je v reprezentaci málo. Chválil slávisty | iSport.cz

Jak se vám líbil výkon s Brazílií?

„Na ten zápas jsem se těšil. Je to Brazílie, svátek fotbalu. Pro naše kluky to samozřejmě nebylo nic jednoduchého, zvlášť po utkání v Anglii. Dostat pět gólů a jít na Brazílii, to nebyla úplně příjemná situace. Určitě by bylo jednodušší, kdyby v Anglii něco uhráli. První poločas byl dobrý, hráli to, co chtěli, dobře zezadu, Brazílii do ničeho nepustili a využívali chyb, které dělali v rozehrávce. Z toho jsme dali gól a měli ještě dvě, tři šance. Škoda situace, kdy Jarda Zmrhal dával balon před bránu, tam, kdyby někoho našel, mohlo to být 2:0 a třeba jsme utkání neprohráli.“

Pak se ale obraz hry změnil, proč?

„Čekal jsem, že Brazilci ve druhé půli trošku přidají, určitě nepřijeli prohrát. My jsme jim pomohli laciným gólem na 1:1 hned po přestávce. Jak došlo k nějakým střídáním, ke konci se naše hra trošku rozbila. Brazilci pak postavili toho mladého kluka, sedmičku Nerese z Ajaxu. Ten byl famózní, všiml jsem si ho, už když hrál na Realu. Ukázal to i v Edenu. Brazilci tam poslali takové zabijáky, k tomu Jesuse (autor dvou branek) a nakonec vyhráli 3:1. Byl jsem docela rád, že zápas skončil. Brazilci hráli v takovém stavu, že ještě mohly přijít další góly.“

Bylo to tím, že Brazilci přistoupili k prvnímu poločasu laxně, nebo Češi dokázali slavného soupeře zatlačit?

„Jsou to obě věci dohromady. Naši začali zodpovědně, docela se mi líbila i sestava, bylo to dobře poskládané. Věděli, co chtějí hrát a Brazilce do ničeho nepustili. Líbil se mi třeba Masopust, který to u prvního gólu udělal skvěle. Celý první poločas byl takový, že Brazilci hráli až moc s klidem, neměli zaujetí, nebyli donucení hrát úplně naplno a mysleli si, že to půjde samo. Když zjistili, že to samo nepůjde, tak museli přidat.“