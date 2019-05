Hokejista Vampola si vzal vdovu po Rachůnkovi. Ano si řekli na louce!

Slavný reprezentační obránce zahynul při havárii letadla týmu Jaroslavli v zaří 2011 a nešťastná Katka zůstala bez manžela se synem Matějem (11) i tehdy čerstvě narozenou dcerkou Kačenkou (8). Vampola, Karlův parťák ze zlatého MS v roce 2010, se jí snažil překonat smutné období.

Časem si uvědomili, že k sobě začínají cítit něco víc a je z toho láska jako trám. Petr přijal obě děti za své a v létě 2015 k nim přibyla malá Anička (3). A zamilovaný pár do toho v sobotu praštil. Před rodinou a kamarády si řekl své »ano« v golfovém klubu v Kořenci.

Dojemnou chvíli ještě podtrhlo, že Katce šla za svědkyni Michaela Jajtnerová, která byla v době tragédie týmu Jaroslavli snoubenkou Josefa Vašíčka (†30)., jenž na palubě letadla rovněž zemřel. Karel a Pepa v hokejovém nebi šťastným novomanželům jistě požehnali.

„Chci si to teď užít a vrátit to rodině, které patří dík a jíž se chci nyní věnovat,“ tvrdil Vampola poté, co s Kladnem v dubnu postoupil do extraligy. Slib nyní vyplnil do puntíku.

Petr s Katkou ještě musejí manželství stvrdit oficiálním podpisem, jelikož na neformální veselce je oddal pouze herec Pavel Nečas, který je známý třeba rolí hospodského Matějky z Okresního přeboru.