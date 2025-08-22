Bohemians bojují s nemocí, schází jim až 14 hráčů. Utkání s Boleslaví se odkládá
Další utkání fotbalové Chance Ligy, které se neuskuteční v původním termínu. Bohemians zasáhl vysoký počet nemocných hráčů, proto Ligová fotbalová asociace vyhověla jejich žádosti o odklad nedělního utkání šestého kola proti Mladé Boleslavi.
„Kádr Bohemians se již několik dní potýká s virovým onemocněním, které zasáhlo významnou část týmu,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta v tiskové zprávě s tím, že asociace byla v pravidelném kontaktu s klubem.
Počet nakažených hráčů se do pátečního dne nepodařilo snížit. „Naopak dále narůstá a a v tuto chvíli se s onemocněním potýká 14 hráčů, což klub doložil lékařskými zprávami. V zájmu ochrany zdraví a zachování regulérnosti soutěže jsme se proto rozhodli utkání odložit,“ pokračoval Bárta.
O náhradním termínu, který nebude v rozporu s mezinárodním kalendářem FIFA ani termínovou listinou Poháru FAČR, bude LFA včas informovat.
V minulých kolech se odložily zápasy Plzně a Baníku, a to kvůli náročnému programu skrz kvalifikaci evropských pohárů. Utkání Baníku a Teplic se nedohrálo kvůli nepříznivému počasí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu