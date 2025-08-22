Předplatné

Bohemians bojují s nemocí, schází jim až 14 hráčů. Utkání s Boleslaví se odkládá

Pavel Šťastný
Chance Liga
Další utkání fotbalové Chance Ligy, které se neuskuteční v původním termínu. Bohemians zasáhl vysoký počet nemocných hráčů, proto Ligová fotbalová asociace vyhověla jejich žádosti o odklad nedělního utkání šestého kola proti Mladé Boleslavi.

„Kádr Bohemians se již několik dní potýká s virovým onemocněním, které zasáhlo významnou část týmu,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta v tiskové zprávě s tím, že asociace byla v pravidelném kontaktu s klubem.

Počet nakažených hráčů se do pátečního dne nepodařilo snížit. „Naopak dále narůstá a a v tuto chvíli se s onemocněním potýká 14 hráčů, což klub doložil lékařskými zprávami. V zájmu ochrany zdraví a zachování regulérnosti soutěže jsme se proto rozhodli utkání odložit,“ pokračoval Bárta.

O náhradním termínu, který nebude v rozporu s mezinárodním kalendářem FIFA ani termínovou listinou Poháru FAČR, bude LFA včas informovat.

V minulých kolech se odložily zápasy Plzně a Baníku, a to kvůli náročnému programu skrz kvalifikaci evropských pohárů. Utkání Baníku a Teplic se nedohrálo kvůli nepříznivému počasí.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

