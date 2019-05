Poslední týden na svobodě! Řepka má do pondělí nastoupit do vězení

Tomášovi Řepkovi nebylo v pátek v Dolních Počernicích dvakrát do skoku • Michal Protivanský (CNC)

Nejde to, už jsem starej, snažil si udržet nadhled Tomáš Řepka

Možná pořád doufal, že ta chvíle nepřijde… Bývalý fotbalista Tomáš Řepka musí do příštího pondělí nastoupit do vězení, podle serveru idnes.cz totiž dostal od soudu výzvu k nástupu do výkonu trestu. Za mřížemi má strávit dva a půl roku.