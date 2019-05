Přestupy TOP 6 týmů z Anglie: Miliardy za stopera i povýšení talentů | iSport.cz

Manchester United - Kalidou Koulibaly

Šesté místo není ani zdaleka to, co příznivci Manchesteru United od této sezony očekávali. Ole Gunnar Solskjaer, který na lavičce nahradil Josého Mourinha, sice dokázal mužstvo zpočátku pozvednout, závěr ročníku se mu však nepovedl. I proto se chystá v létě posílit stávající kádr, vůbec nejvíce stojí o stopera Kalidoua Koulibalyho. Ten už je s přesunem na Old Trafford spojován delší dobu. Strávil pět let v italské Neapoli, kde se vypracoval v klíčového zadáka, stal se stabilním článkem senegalské reprezentace. Anglická soutěž by mu mohla sedět.

Pokud jej United získají, budou muset vyplatit pořádnou sumu. Koulibaly má totiž ve smlouvě výstupní klauzuli, jež činí 150 milionů eur (v přepočtu téměř 3,9 miliardy korun). Vrátit se zpět do Ligy mistrů můžou United pomoct i Jadon Sancho, záložník Dortmundu, nebo 21letý obránce Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka.