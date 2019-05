Dojemný vzkaz těžce nemocného Čišovského: Byl jsem a stále jsem váš kamarád...

Plzeň k postupu v Turecku neměla daleko, ví to i Čišovský • Martin Sekanina

Už přes pět let se fotbalista Marián Čišovský statečně pere s nevyléčitelnou nemocí ALS. Obránce Viktorie Plzeň, kterému postupně selhávají svaly v těle, nyní napsal dojemný vzkaz bývalým spoluhráčům z reprezentace do jedenadvaceti let, jež se sešli na vzpomínkové akci.