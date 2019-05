Hvězda hokejistů Ruska Kuzněcov: Oslavoval kokainem?! O skandál se zajímá NHL

Opora ruské sborné a Washingtonu má teď co vysvětlovat. Pondělní video, v němž hraje hlavní roli, se rychle stalo hitem internetu. Dokonce takovým, že se o Kuzněcovovo vysvětlení zajímá vedení NHL. „Zjišťujeme, co se stalo,“ řekl jeden ze šéfů nejlepší ligy světa Bill Daly.

K aférce se vyjádřil i samotný hokejista. Podle něho nahrávka vznikla před rokem v Las Vegas po vítězství Capitals ve Stanley Cupu. „Nemůžu za to, co se děje vedle mě. Nikdy jsem nic nebral a ani s tím nechci mít nic společného,“ dušoval se v prohlášení pro Sport Express. „Jakmile jsem viděl, co se tam děje (neznámá žena, podivná látka na stole), zavolal jsem kamarádovi, abych byl tam odsud rychle pryč,“ dodal.

Podle všeho Kuzněcovovi žádný drsný trest nehrozí. Usvědčen nebyl a i kdyby ano, nemusí se ničeho bát. NHL je – na rozdíl od ostatních severoamerických soutěží – k tzv. měkkým drogám poměrně shovívává.

Hráči v ní jsou na drogy testování minimálně dvakrát ročně (v kempu a v průběhu základní části). Pokud je jejich vzorek na kokain či THC pozitivní, liga jim anonymně doporučí odvykací program.

Ten ale Kuzněcovovi nehrozí. „Pokud má někdo o mé čistotě pochybnosti, jsem kdykoliv připraven absolvovat testy,“ dodal bronzový medailista ze šampionátu v Bratislavě.