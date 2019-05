Nejmenší muž finále bez helmy zdrtil soka. To tým nabudí, chválil Pastrňák | iSport.cz

Mezi obránci patří v NHL k těm nejmenším a v celém finále je se 175 centimetry tím vůbec nejmenším mužem. Americký obránce Krug ale přesto dokáže se svými parametry divy a hity rozdává rád. Když je třeba, klidně shodí i rukavice. Zkrátka opravdický hokejista.

V polovině druhé třetiny za stavu 3:2 pro Boston se do něj před klecí Bruins pustil hostující David Perron, veterán dvanácti sezon v NHL, který finále hraje podruhé v řadě a moc dobře ví, co dělat pro úspěch. Například jak se dostat soupeři pod kůži a trochu ho vyprovokovat.

O to přesně se u Kruga snažil. O půl hlavy menšího soupeře na hranici brankoviště provokoval, pošťuchoval, padl na něj a pak mu v souboji rukavicí sundal helmu. Prostě dělal všechno proto, aby Kruga donutil k úderu, za který by domácí obránce musel na trestnou lavici.

V základní části by asi přišel, ve finále Stanley Cupu rozhodně ne. Krug to ustál. Nicméně bylo vidět, jak to v něm vře, a tak se ihned bleskovou rychlostí rozjel na druhou stranu kluziště a jeho zlobu schytal nováček Robert Thomas, který byl zrovna u puku. O ten se zadák Bostonu vůbec nestaral, chtěl jenom ničit. Co na tom, že na hlavě ani neměl helmu.

VIDEO: Drsný střet Kruga s Thomasem

„Bojoval jsem tam s někým před bránou, přišel jsem o helmu a fakt jsem z toho nebyl nadšený. Rozjel jsem se a celá situace skončila hitem. Nakonec hodně povedeným. V hledišti se to líbilo a myslím, že i kluky to dost nakoplo,“ řekl pro New York Times nejlépe placený a také nejproduktivnější obránce Bostonu.

V TD Garden jsou na drsný způsob hry zvyklí. V kombinaci s gólem Seana Kuralyho, jenž přišel o pět minut dříve a díky kterému domácí najednou místo 0:2 vedli 3:2, se z haly začalo ozývat ´my chceme Pohár´. Fanoušky zkrátka tato sekvence skutečně nadchla.

„Bylo to parádní,“ pochválil hit také Krugův spoluhráč Marcus Johansson.

Drsný střet přijali i na soupeřově střídačce, která je plná ostrých hochů. Například trenér Craig Berube nasbíral v kariéře 3149 trestných minut, tedy více, než celá jeho aktuální soupiska dohromady. Bodyček prý neviděl.

Jeho svěřenci ale ano. „Pěkně na nej vletěl, přitom já si vůbec nejsem jistý, že se Thomas dotkl kotouče. Ale tak to prostě je, takhle se hraje v play off, uvidíme, jak se k tomu do dalších zápasů postavíme my,“ řekl autor první branky letošního finále Brayden Schenn.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - St. Louis