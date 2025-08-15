Poslední mohykáni v Plzni: veteráni Kopic s Hejdou v nové roli, jaký je s nimi plán?
Na soupisce plné mladých vlčáků se v Plzni drží jako poslední dva mohykáni. Týmové persony, symboly první zlaté klubové éry. Jan Kopic (35) a Lukáš Hejda (35) pomalu přepouštějí své pozice novým tvářím. Oba zkušení fotbalisté nastoupili minulý víkend za béčko, zvykají si na role bez minutáže v prvním týmu. Ačkoliv by s přehledem mohli hrát nejvyšší soutěž jinde, zůstávají v západočeské organizaci, před sezonou prodloužili smlouvy. Jaký je s nimi plán?
Lukáš Hejda načal v Plzni 13. sezonu. Klubu pomohl k pěti ze šesti titulů, nosil kapitánskou pásku. Stále patří k největším personám v kabině, u spoluhráčů si drží velký respekt. Jenže už od minulé sezony se vytratil z placu, limitovaly ho také zdravotní problémy. V aktuální sezoně, kdy Viktoria odehrála sedm zápasů, vždy nastoupila bez své ikony. Hejda si zahrál pouze minulý víkend za béčko, proti Petřínu (4:3) přispěl dvěma góly.
Místo v sestavě nemá ani Jan Kopic, který v klubu kroutí desátou sezonu a je majitelem tří titulů. Na pravé straně hraje velmi dobře Amar Memič, a tak zkušený kreativní hráč aktuálně nefiguruje v plánech trenéra Miroslava Koubka ani jako muž ze střídačky. Stejně jako Hejda odehrál v rozjetém ročníku pouze jediný zápas za třetiligovou rezervu.
„Vědí, jak to je, přijímají svou roli. Jsou tady mladí hráči, kteří se dostávají do fáze kariéry, kdy to Plzni ještě velmi vrátí. Oni jako matadoři přijímají roli mentorů, když je potřeba, pomůžou béčku. Pokud bude nouze, máme je tady, ale dostali přednost jiní hráči,“ odpověděl na dotaz iSportu trenér Miroslav Koubek po remíze 0:0 se Slováckem.
Výpomoc v béčku
Co s klubovými ikonami dál? Hejda už před červencovým prodloužením tušil, že dostat se do plzeňské sestavy bude složité. Trenér Koubek v minulé sezoně spoléhal téměř výhradně na trojici Dweh, Markovič, Jemelka. Připravený je perspektivní a velmi dobře hrající odchovanec Jan Paluska, v zadní trojce může hrát i letní posila Karel Spáčil. Další variantou jsou Milan Havel, případně Merchas Doski.
Hejda před jiným ligovým angažmá upřednostnil zůstat v Plzni, kde je usazený s rodinou. Přijímá úkol s pomocí růstu mladých hráčů. Navíc byl během přípravy zraněný, nefiguruje na soupisce pro Evropskou ligu.
Stejně starý Kopic ještě v minulé sezoně patřil do užší rotace, jako zkušený, technicky zdatný hráč patří k těm, kterým Koubek důvěřoval. Také on prodloužil smlouvu na aktuální sezonu, ale podobně jako Hejda nebyl ani jednou v nominaci na zápas a dostal se v týmové hierarchii do stejné pozice na okraji kádru.
Kopic měl nabídky z první i druhé ligy, podle informací iSportu se objevoval i v úvahách Hradce, kde týmu nevyšel start sezony. Žádná z konkrétních možností (Hradec hráče přímo neoslovil) ale křídelníka neoslovila natolik, aby se stěhoval s rodinou z Plzně.
Zatím to vypadá tak, že zůstane přes podzimní část na západě Čech a svou budoucnost bude řešit v zimě. V současné situaci je nastavený na výpomoc v béčku, s Hejdou trénují dál s prvním týmem a jsou součástí kádru. Už jako dva poslední mohykáni, kteří sbírali s Plzní v uplynulé dekádě tituly a další úspěchy, nicméně bez herního vytížení.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu