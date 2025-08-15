Domů jsem nechtěl, Česko se mi líbí, říká nový Fin ve Spartě. Proč s ním není rodina?
Mistr světa, pravidelný finský reprezentant. Vizitka obránce Mikaela Seppäly (31) má sílu. Defenzivní rafan, který letos přestoupil do hokejové Sparty, se v hlavním městě potkává se jmenovcem Nikem Seppälou. Ale pozor, nejde o bratry! „Naše příjmení není ve Finsku až tak obvyklé, ale pár nás přece jen existuje,“ zasmál se jinak velmi rozvážný Seveřan.
Jak probíhá vaše aklimatizace ve Spartě?
„Moc se mi v klubu líbí. Každý se ke mně chová hezky, takže bylo snadné sem přijít. Je super, že už konečně nastupujeme i k přípravným zápasům.“
Proč jste se rozhodl pro Česko?
„Nechtěl jsem ještě domů a přál jsem si hrát v zahraničí. Cítil jsem, že Sparta je dobrým místem, Česko se mi líbilo, jakmile jsem tady nastupoval jako soupeř. Nebylo to složité.“
Pokud vím, finské kluby se vás snažily nalákat…
„Ano, v průběhu sezony se mě některé týmy od nás vyptávaly, ale moje první myšlenka byla, že si najdu angažmá v cizině.“
Sparta vůbec láká Finy. Jen za poslední rok v týmu hráli Miikka Salomäki, Valtteri Kemiläinen (oba odešli), Jani Lajunen a váš jmenovec Niko Seppälä. Teď vy. Čím to?
„Proč ne? Dobrý klub, tým i město. Než jsem do Sparty přišel, popravdě jsem nemluvil s Janim ani Nikem, ale už vloni jsem se bavil s Valtterim. Od něj jsem slyšel, že se mu klub zamlouvá, vždycky o Spartě vyprávěl pozitivní věci. O to snadnější rozhodnutí i pro mě.“
Můžu se soustředit čistě na hokej
Když jsem nadhodil vašeho jmenovce Seppälu, jste příbuzní?
„Nemáme žádný rodinný vztah. Není to sice ve Finsku až tak obvyklé příjmení, ale pár nás přece jen existuje.“
Máte v Praze rodinu?
„Ne, jsem sám. Jsem na to zvyklý už ze Švédska. Můžu se soustředit čistě na hokej. Mám rád defenzivu, hraju v oslabení, to je můj hlavní záběr. Samozřejmě chci pomoct i do ofenzivy, abychom měli dobrý rytmus, ale nesnažím se za každou cenu shánět po bodech.“
Čekáte velký rozdíl oproti skandinávským soutěžím?
„Nejsem si jistý. Samozřejmě mám nějaký pohled, jak se Češi prezentují, a zatím mi přípravné zápasy ukázaly, že by to tak mohlo být. Je to určitá nápověda, ale víc vám povím, až začnou soutěžní utkání.“
Zkušeností máte na rozdávání, jste mistrem světa z roku 2022, ale teď Finové na MS už tři roky nepostoupili přes čtvrtfinále. I u toho jste byl. Co se s reprezentací děje?
„Je to složité, těžko říct. Nevím, co bych měl odpovědět. Je to o jednom zápase, čtvrtfinále je důležité. Pokud ho prohrajete, turnaj hodnotíte jako neúspěšný. Je vždycky pěkné být součástí národního týmu, užijete si to. A rok 2022? Víc než nějaký specifický moment si pamatuji naši cestu za zlatem.“