Mamutí můstek ožil! Rekordman Hájek na něm řekl ANO fyzioterapeutce

Pět dlouhých let se na harrachovském mamutu neskákalo, v sobotu tam ale zase bylo pořádně živo. Krakonoš seslal Antonínu Hájkovi a Veronice Pánkové nádherné počasí, což byl základ parádní oslavy. Šťastný pár si řekl ano přímo pod harrachovskými závodními můstky, do nového života prošel slavobránou z lyží a symbolicky se i přikurtoval do vázání na společných lyžích. Oba vyrůstali přímo v Harrachově.

„Bydleli jsme přímo pod můstky. Jako malý kluk jsem snil si jednou zalétat na mamutu. To se mi splnilo i s pokořením 200 metrů a nyní zde prožívám skok do krásné životní etapy,“ říká Antonín Hájek.

Antonín Hájek, asistent reprezentačního trenéra ve skocích na lyžích a dodnes národní letecký rekordman, si přímo na dojezdu vzal Veroniku Pánkovou, fyzioterapeutku reprezentace ze slavného skokanského roku. • Foto Sport

Dlouholetý reprezentant skončil v roce 2005 čtvrtý na juniorském mistrovství světa v následující dekádě potěšil fanoušky parádními výsledky, ačkoli se musel zotavovat z těžké autonehody, po níž musel v roce 2008 na několik operací. V roce 2010 skončil na olympiádě ve Vancouveru sedmý na velkém můstku a skončil osmý na MS v letech na lyžích v Planici, kde slavným letem do vzdálenosti 236 metrů stanovil národní rekord, jenž trvá dodnes.

Veronika Pánková pochází ze slavného harrachovského a skokanského rodu Slavíků. Jejím dědečkem a pradědečkem jsou bratři Slavíkovi, harrachovské legendy spojené s místními můstky. Jejím strýčkem je bývalý reprezentant a ředitel severské kombinace Tomáš Slavík. Její maminkou je Jitka Pánková, členka organizačních výborů harrachovských závodů Světového poháru, která pracuje Radě skokanského úseku.

„Takže je naděje na dobrý skokanský mix v budoucnu, když by se rodina "Hájků" rozrůstala,“ usmívá se Jan Baier, místopředseda skokanského úseku.

Mezi přítomnými byli i skokanští reprezentanti Vojtěch Štursa a Tomáš Vančura.

„Všichni pevně věří, že další významná skokanská událost se bude zanedlouho konat včetně skokanů ve vzduchu,“ říká Baier.

Závodní areál v Harrachově se sice nevyužívá od roku 2014, Svaz lyžařů ale usiluje o pořadatelství světového šampionátu v letech na lyžích pro rok 2024.

