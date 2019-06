Anthony Joshua: Konec krále? Příběh velikána se zastavil, ještě ho ale neodepisujte | iSport.cz

Kdo by to byl řekl, že se Anthony Joshua bude z New Yorku do Londýna vracet se svěšenou hlavou. Dost možná podcenil Američana Andyho Ruize nejvíc on sám. Každopádně, výsledek zápasu je nezpochybnitelný a příběh nepřekonatelného britského velikána se zastavil.

Souboj ale probudil mnoho Joshuových kritiků, kteří šmahem shazují jeho dosavadní úspěchy a tvrdí, že byly jen zásluhou náhody a dobrého managementu. Takové hodnocení si ale špičkový boxer jako on nezaslouží.

Možná lze zpochybňovat Joshuovo vítězství na olympiádě v roce 2012. Ano, bojoval na domácí půdě a vyhrál na body. Výhru ale nedostal úplně zadarmo.

Nicméně v roce 2013 vstoupil miláček britského publika do profi ringu a tam stínal soupeře velmi razantně. Prvních třináct dokonce dokázal sejmout během prvních třech kol. Dokonce knokautoval i Kevina Johnsona, amerického ranaře, kterého do té doby neukončil před limitem ani Vitalij Kličko. Mimochodem Johnson boxoval minulý rok i s novým vládcem těžké váhy. Ruiz ho sice porazil, ale pouze na body, to Joshua ho srazil do provazů už ve třetím kole.

Devětadvacetiletý Brit má za sebou dvaadvacet profesionálních vítězství, která dokázal ukořistit nebývale suverénně. Každý úspěch lze samozřejmě zpochybňovat. A tak někteří kritici tvrdí, že když například zápasil s Vladimirem Kličkem, byl už Ukrajinec dávno za zenitem. Na druhou stranu, Joshua jej dokázal knokautovat, což se Tysonovi Furymu o dva roky dříve nepodařilo.

Zkrátka a dobře, britský hrdina padl, ale to není důvod, proč teď znevažovat jeho dosavadní výsledky. Naopak stojí za to vyzdvihnout kvality jeho přemožitele, ač jsou třeba těžko uvěřitelné. Kdo by to do podsaditého Američana mexického původu řekl?

Buď je tak skvělý, že opravdu patří na trůn těžké váhy, nebo měl Joshua prostě špatný den. I tak by ale Ruiz patřil do fantastické čtyřky těžkotonážníků, společně s Joshuou, Furym a Deontayem Wilderem.

O všem rozhodne odveta, ke které nejspíš dojde na začátku prosince.

Jedno je ale už teď jasné, Anthony Joshua si zaslouží respekt minimálně za to, co doposud pro box udělal. Dokázal k němu přitáhnout lidi jako v minulosti málokdo a jeho zápasy nebyly nikdy žádná nuda. Ani ten, co prohrál.