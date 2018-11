Janda nespí kvůli zavřeným můstkům: Hrozí, že zabijeme jednu generaci

Někdejší vítěz Turné čtyř můstků se svými spolupracovníky hledá náhradní řešení. Vyzvali kluby, aby jim vyčíslily vícenáklady spojené s cestováním na přípravu, protože žádný můstek K70 vhodný pro přípravu juniorů od 14 do 19 let v zimě v Česku není. Nyní se mimořádné výdaje klubů sčítají. "Pak půjdeme s požadavkem na svaz, že tyto vícenáklady budou a jestli nám s tím pomůžou," doplnil Janda.

Problémy mají hlavně v Harrachově a Liberci, odkud je to na nejbližší můstek K70 400 kilometrů daleko. Je složité odhadovat, jak dlouho bude překlenovací doba bez harrachovských můstků trvat. "Věřím, že to bude tato a příští zima a tu další zimu budou zprovozněny aspoň ty malé můstky. Ale to je teďka ve hvězdách, protože je tam veliká agenda, která musí spolupracovat a domluvit se, a pak stát, který musí do toho ty peníze dát," popisoval Janda.

Stát je podle něj poměrně připraven, ale nejsou vyřešeny majetkoprávní spory různých subjektů, které v harrachovském areálu působí. Jedná se také o tom, kdo po případné rekonstrukci bude platit náklady na provoz. Obnovu minimálně malých můstků v Harrachově ale považuje Janda za nezbytnou. "Kdyby se neotevřely, tak tady vlastně zabijeme jednu skokanskou generaci. A to my si nemůžeme dovolit," prohlásil.

Reprezentačním skokanům se snažil vyjít vstříc, aby se loňské nezdary neopakovaly. Díky kontaktům z aktivní kariéry jim vyjednal nové helmy od firmy Uvex. Starostí ve vedení úseku má ale více než dost. "Jsou opravdu noci, kdy nespím, protože je toho hodně jak v té politice, tak tady v těch věcech. Přistihl jsem se několikrát, že se dívám do stropu. Kolikrát jsem uvažoval, jestli tu funkci nepoložím. Ale přišel jsem sem, tady ten sport mi něco dal a já mu to chci vrátit," svěřil se.

Původně chtěl pomáhat jinak než jako předseda. "Že budu kandidovat, jsem se rozhodl tři týdny před volbou. Do té doby jsem rozhodnutý nebyl. Že se stanu předsedou, to jsem opravdu neplánoval," vyprávěl.

V minulé sezoně ale sledoval, jak se čeští skokané včetně bývalých souputníků na můstcích trápí. "Nebylo mi z toho dobře," poznamenal. S reprezentanty byl v kontaktu. Měl pocit, že v týmu chyběl někdo, kdo by parťáky strhnul k nějaké zábavě. "Sami se tím užírali místo toho, aby to vypustili z hlavy a šli se nějak odreagovat," doplnil.

Věří, že se loňský rok nebude opakovat. Záležet bude na tom, jak sezona odstartuje příští týden ve Wisle, kam by se rád jel na víkend podívat osobně.

