Hrozivá smrt mistra zápasu! Ruští chuligáni ho ubili, když bránil těhotnou ženu

34letý Čujev se procházel parkem na jihozápadě Moskvy, když narazil na skupinku tří chuligánů, kteří obtěžovali těhotnou ženu. Mladíkům se nejprve snažit vyčinit verbálně, to ale nestačilo, a tak došlo na souboj.

Jenže Čujev na přesilu nestačil. Podle dostupných informací upadl do jednoho z jezírek v parku, kde jej mladí násilníci bili tak dlouho, dokud si nebyli jistí, že už je úplně pod vodou...

Čujevovi už bohužel nedokázala pomoci přivolaná záchranka. Policie tak bude stíhat tři muže, kteří jsou od incidentu na útěku, a soudit je za vraždu.

Není to poprvé, co mistři silových či bojových sportů v Rusku došli k tragickému konci. Andrej Dračev, šampion Ruska a Evropy v powerliftingu, se před dvěma lety dostal do konfliktu s bývalým MMA bojovníkem Anarem Allahveranovem. Ačkoli navrhl, že svůj spor mají přenést do ringu a vyřídit si to jako muži, Allahveranov s ním vše chtěl zúčtovat na ulici. Dračevovi přivodil smrtelné zranění hlavy a odpykává si osmnáct let ve vězení. Letos v dubnu byl zase v Amuru ubodán trenér karate teprve 17letým útočníkem.