Poprava v baru plném lidí?! Nenechte mě zemřít, prosil slavný baseballista Ortiz!

Ortiz je bývalá megastar nejlepší ligy světa MLB a trojnásobný vítěz grálu všech baseballistů – Světové série. Během dvacetileté kariéry vydělal v přepočtu 3,6 miliardy korun a díky 541 homerunům si vysloužil všeříkající přezdívku »Big Papi«.

V neděli se s přítelem a tamním televizním moderátorem Joelem Lopezem vydal na skleničku do vyhlášeného baru Dial, když na místo přifofroval motocyklista, slezl ze svého stroje a namířil si to k jejich stolu.

Bez varování vypálil nic netušící oběti do spodní části zad. Až se od jeho koltu zaprášilo! „Prosím, nenechte mě zemřít. Jsem hodný člověk,“ sténal podle webu ESPN při převozu do špitálu baseballista.

Náboj dokonce vylétl jeho břichem ven a do nohy zasáhl i kolegu u stolu. Následoval rychlý převoz do špitálu, kde podstoupil neodkladnou operaci. Po ní Ortizův otec Leo vypustil do světa báječnou zprávu. „Davidův stav je stabilizovaný. Bude tady s námi ještě dlouho!“

I když vyhráno ještě nemá, průstřel jako zázrakem nepoškodil žádný z jeho životně důležitých orgánů. Podle prvních odhadů by se David měl brzy vrátit do běžného života!

Na rozdíl od zákeřného útočníka, jehož podle šéfa tamní policie hned na místě zpacifikovali hosté klubu, kteří ho ještě před příjezdem mužů zákona zlynčovali takovým způsobem, že ani nebyl schopen vypovídat.

Motiv jeho činu není jistý. „Proč by Davida chtěl někdo zabít?“ ptal se Ortizův tatínek. Nejpravděpodobnější je údajně varianta, že si třiadvacetiletý zabiják svoji oběť spletl.