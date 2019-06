Škoda, Krmenčík nebo Necid už utekli k moři: výročí, píseček i nečekané odhalení!

Tomáš Necid vyrazil na dovolenou do turecké Antálye, kde stavěl zámky z písku

Zmákli zápas proti Černé Hoře (3:0) a konečně si mohli odfrknout: Sezona končí, jedeme na dovolenou! Fotbaloví reprezentanti teď vyrazí do míst, kde jim to před pár dny »zahřáli« jejich parťáci. Kde byli?

Se Slovenkou Nikou se poznali přesně před rokem. A kde jinde oslavit tohle jubileum než u moře? Sparťanský špílmachr proto se svou o pět let starší láskou vyrazil na klidný Kypr! „Nejkrásnější výročí! Děkuji ti, lásko, za všechno. Miluji tě!“ vyznala se blonďatá kráska na sociálních sítích. A Michal jí to opětoval velkým srdíčkem!

Tomáš Necid vyrazil na dovolenou do turecké Antálye, kde stavěl zámky z písku

Tomáš Necid vyrazil na dovolenou do turecké Antálye, kde stavěl zámky z písku • Foto Instagram

Tomáš Necid vyrazil na dovolenou do turecké Antálye, kde stavěl zámky z písku • Foto Instagram

Jeho reprezentační kolegové se v Olomouci mořili proti Černé Hoře, to »Škoďák« si tuhle zemi užil jinak – prostě ji po skončení klubové sezony procestoval! „Krásně jsme si to užili,“ usmíval se slávistický hroťák na Instagramu a mimo jiné se tam i pochlubil, že jeho manželka Tereza čeká další děcko!

MICHAEL KRMENČÍK (26), útočník Plzně: Nečekané odhalení

Manželé Krmenčíkovi se dočkají další holčičky • Foto Instagram

Jak prozradit pohlaví potomka, který se klube v bříšku Krmenčíkovy lásky Denisy? Žena plzeňského snajpra na to šla po svém, na dovolené v Řecku to světu ukázal prasklý balonek – po roční Claudince to bude další holka! Na »Krmelce« tak budou doma už tři. „Kluk bude příště...“ věří táta.