Pád Végha kvůli faulu? O záhadnou prohru nešlo. Teď je třeba restart | iSport.cz

Prohra bez otazníku. Tak by bylo možné hodnotit výsledek souboje slovenského MMA válečníka Attily Végha s Američanem Virgilem Zwickerem. Ač se objevily spekulace, jestli v zápase nepadl trestný úder hlavou, je třeba říci, že průběh a výsledek duelu byly jasné. A jestli zmiňovaná „hlavička“ Végha trefila, tak rozhodně ne úmyslně. Každopádně se ale nejednalo o nijak záhadnou prohru. O to důležitější je, co bude pro aktéra bitvy století, v níž se utká s Karlosem Vémolou, tato ztráta znamenat v následujících měsících.