Pastrňák to rozjel v kasinu. Na ruletě sázel pětitisícovky a poznával blondýnky!

David Pastrňák bere zisk třetí Zlaté hokejky v řadě jako velkou čest, mnohem raději by se ale vrátil do Česka se Stanley Cupem • Michal Beránek (Sport)

Česká hvězda NHL David Pastrňák to rozjel v kasinu... • Profimedia.cz

Roztočil to! Nejlepší český hokejista uplynulé sezony David Pastrňák se tento týden vrátil do Česka. Stanley Cup sice nepřivezl, protože jeho Boston ve finále padl se St. Louis, ale za to doma obdržel Zlatou hokejku a ještě si užil čtvrteční večer v kasinu, kde na ruletě sázel pětitisícovky na oblíbená čísla.