Nahé fotky s manželkou i spory v Interu. Co se děje s hvězdným Icardim?

"A to, co se na těhle sedačkách děje, bude naše tajemství," jako by říkal Wandě • instagram.com/mauroicardi9

V ideálním případě by sázel gól za gólem a o jeho služby by se přetahovaly všechny přední kluby. Jenže Mauro Icardi (26) je místo toho v patové situaci. Uplynulá sezona v Interu Milán mu vůbec nevyšla, víc než fotbalově na sebe upozorňoval spory mimo hřiště či odvážnými fotkami s manželkou Wandou. I proto s ním klub dál už nepočítá a střelec řeší co dál. Jenže to není tak jednoduché…