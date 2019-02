Trucující kanonýr zlobí Inter. Za Icardiho vzpourou stojí i manželka | iSport.cz

V jakémkoli jiném případě by to asi byla nepředstavitelná situace. Inter si to ale dovolil a Maura Icardiho, jednoho z nejlepších útočníků na světě a donedávna i kapitána týmu, posadil na tribunu. Argentinský snajpr měl dlouhou dobu problémy s fanoušky, teď se přidaly i spory uvnitř klubu. A jak to tak bývá, hledat za tím můžete ženu.