Souček po prohře: Máme ještě zavařené nohy. Lepší dostat facku teď | iSport.cz

Drží se vás střelecká forma z minulé sezony. Je to dobré znamení?

„Musím to zaklepat. Dřív jsem před sezonou nestřílel tolik gólů, doufám, že to takhle bude pokračovat i v sezoně.“

Byly to vaše typické góly, že?

„Dá se říct, že ano. Při první akci jsem cítil, že to tam Jarda může dát, a vyšlo to. Před druhým gólem mě z rohu dobře našel Ševa (Petr Ševčík).“

Jak těžké bylo nastoupit do zápasu po týdnu přípravy? Vy trénujete od pondělí.

„Bylo to těžké, to jsme všichni věděli. Měli jsme zatím náročnou přípravu, hodně běhání. Teď to byl náš druhý zápas a myslím, že fotbalově to nebylo vůbec špatné. Vytvořili jsme si nějaké šance, a ačkoliv jsme měli trochu těžší nohy, nemyslím si, že by to byl od nás špatný výkon.“

Šancí jste měli dost…

„Přesně tak, je to o tom je proměnit. Pořád je ale lepší se zastřelovat teď v přípravě než potom v lize. Musíme si to vyhodnotit, ale myslím, že to není tak, že bychom prohráli zaslouženě.“

Vy sám jste se cítil jak?

„Ještě to není úplně optimální, protože máme zavařené nohy. Potřebujeme se do toho dostat, máme na to čtrnáct dnů, což je super. Je dobře, že jsme dostali facku teď. Věřím, že od prvního ligového kola to půjde.“

Navíc bylo obrovské vedro, že?

„Chytli jsme dva zápasy ve dnech, kdy bylo nejvíc stupňů, ale pro oba týmy to bylo stejné. Je dobře, že byla v prvním poločase pauza na pití. Horko bere hodně sil, ale nemůžeme si stěžovat.“

Stihl jste si během krátké dovolené odpočinout?

„Měl jsem ji nadvakrát. Měl jsem mezi volnem nároďák. Tam ale byly skvělé časy, za to jsem rád. Věřím, že jsem si za čtrnáct dnů stihl odpočinout, teď už je to zase v plném proudu tady.“

Jak velkou ztrátou je odchod Miroslava Stocha?

„Tak to ve fotbale chodí, hráči přicházejí a odcházejí. Máme tady zase jiné hráče a věřím, že to na soustředění ještě vypilujeme. Miňo je profík, i na tréninku se choval jako profi hráč. Jsem rád, že jsem takového fotbalistu zažil v kabině a přeju mu hodně štěstí v novém působišti.“