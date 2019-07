Tragédie v MLB. Nadhazovač Los Angeles (†27) náhle zemřel, našli ho spoluhráči

Příčina smrti není známa, policie neshledala žádné podezřelé okolnosti.

Skaggs v sobotu nastoupil v zahajovací sestavě proti Oaklandu, jemuž Angels podlehli 0:4. Pak se tým vydal na sedmizápasovou venkovní šňůru, kterou mělo zahájit pondělní utkání v Texasu. To bylo po Skaggsově náhlém úmrtí odloženo.

We are deeply saddened by the tragic news that Tyler Skaggs, 27, passed away this morning. https://t.co/q150hyH01J pic.twitter.com/y1X5ctlWDl