Zničený LeBron, poprvé po 13 letech je bez play off: Strašně těžká sezona! | iSport.cz

Žádný z týmů si během utkání nevypracoval dvouciferný náskok a vedení se měnilo hned třiadvacetkrát. Lakers před svými fanoušky naposledy přišli o náskok necelých šest minut před koncem. James poslední minutu začal proměněnými trestnými hody a snížil na rozdíl tří bodů, jenže pak ztratil míč a v samém závěru netrefil trojku. Nets si výhru z trestných hodů pojistili.

Jamesovi unikl 81. triple double v kariéře o jeden doskok. Za téměř 37 minut zaznamenal 25 bodů (i když proměnil jen osm střel z 25 a z toho pouze jeden z osmi tříbodových pokusů), devět doskoků a 14 asistencí. I tak ale Lakers prohráli podesáté z posledních jedenácti vystoupení a čekání na postup do play off protáhli na šest let, což je klubový rekord.

"Pro nás tohle byla a je strašně těžká sezona. Nesplnili jsme to, s čím jsme tady podepisovali smlouvy. Ale jsem v lize už dlouho a vím, že takové věci se občas stávají. Naše hlavní příčiny jsou zranění, tresty a hlavně nemohoucnost předvádět konstantní výkony v průběhu celého zápasu," uvedl čtyřiatřicetiletý James, jenž do Lakers přišel před sezonou z Clevelandu. Dovolenou hned po základní části bude mít hvězdný basketbalista poprvé od roku 2006.

Lakers’ LeBron James on mindset after being eliminated from playoffs for first time since 2005: “Keep pushing. Keep preparing mentally whether I’m in the lineup or not. Tough season for all of us. It’s not what we signed up for. Things happened — suspensions, injuries.” pic.twitter.com/8IfQ3LWBzU