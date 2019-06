Pařík už trénoval v barvách Kings. Nikdy se nevzdává, těší týmové skauty | iSport.cz

Když byla řeč o českých hráčích na letošním draftu, jako první pravidelně padalo jméno libereckého útočníka Michala Teplého, kterého skauti řadili na rozhraní druhého a třetího kola. Teplý se nakonec objevil až ve čtvrtém a předběhli ho útočník Matěj Blümel a hlavně Pařík - na 87. místě nejlepší Čech.

„Je to od přírody atlet a sportovec. Navíc se nespoléhá jen na svou výšku a skvěle proti pukům vyjíždí,“ řekl pro dailynews.com právě Yannetti, který je z něj nadšený.

Brankoviště Kings dlouhodobě střeží třiatřicetiletý americký mág Jonathan Quick. Jedničkou mužstva je od ročníku 2008/09, dvakrát vychytal Stanley Cup, dvakrát získal Jennings Trophy, jednou Conn Smythe Trophy, dvakrát byl nominován na Vezina Trophy a doma má i stříbro z olympijských her z roku 2010.

Jeho kvality zatím neklesají, nicméně začíná stárnout, a to se podepisuje především na jeho zdravotním stavu. Během sezony 2016/17 odchytal jen 17 zápasů, v té uplynulé jich bylo zase pouze 46. Během příštích let zkrátka přijde doba, kdy bude klubovou legendu třeba nahradit.

In this post I just want to say "thank you" to everybody who were and are believing in me and supporting me on my road to make my dream come true. Thank you mum, dad, brother, grandparents, friends, coaches, teachers, classmates etc. Just THANK YOU for being part of my life.❤️ pic.twitter.com/sakMHSb2N8