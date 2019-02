Kovalčuk se vrací do jámy lvové. Bude se na mě bučet, ale těším se, říká | iSport.cz

Devils získali Kovalčuka v rámci velkého trejdu s Atlantou v únoru 2010. Uprostřed července se pak rozhodli spojit s ruskou superstar budoucnost na hodně dlouhou dobu a podepsali s ním monstrózní patnáctiletý kontrakt na 100 milionů dolarů.

Kovalčuk měl být budoucností klubu, který se s ním rázem trochu překvapivě v ročníku 2011/12 hned dostal do finále Stanley Cupu. Jenže po další sezoně, která byla zkrácena napůl výlukou, se rozhodl ukončit zámořskou kariéru a zmizel v KHL. V NHL vydělával hodně, ale Petrohrad samozřejmě dokázal zaplatit víc...

Pro fanoušky New Jersey šlo o kardinální zradu a jejich klub to odnesl. Protože podepsal Kovalčuka, nemohl dát dlouholetý kontrakt dalšímu tahounovi Zachovi Parisemu, a ten odešel do Minnesoty. Najednou značně oslabený tým mohl začít přestavbu. Kvůli Rusovi.

Tehdejší generální manažer Lou Lamoriello musel být vzteky bez sebe, ale Kovalčuk říká, že mezi nimi žádná zlá krev není. „Když jsem hrál v KHL párkrát jsme se potkali v Moskvě. Jsme v pohodě. Respektuji ho, protože to je profesionál," řekl pro NHL.com o současném generálním manažerovi New York Islanders.

Po návratu z KHL podepsal Ilja Kovalčuk smlouvu s Kings na 3 sezony • Foto AP Photo/David Zalubowski

Každopádně když Kovalčuk zavzpomíná na svůj odchod, hodnotí ho možná trochu netradičně - jako úspěšný pro obě strany. Devils prý mohou mít radost, že se vyvázali z obřího kontraktu, a on je zase rád za svých pět let v Rusku.

New Jersey se sice z nesmyslné smlouvy platné až do roku 2025 vyvázali, to je pravda, ale po hráčově odchodu klub pětkrát nepostoupil do play off, takže kdoví, jak velká byla s Kovalčukovým odchodem spokojenost. On sám to tam ale měl rád, dokonce si nedaleko města staví dům.

Klub se po jeho odchodu výrazně změnil, teď už jsou v něm jen dva pamětníci, kapitán Andy Greene a centr Travis Zajac. Viceprezidentem je navíc bývalý brankář Martin Brodeur, takže známé tváře se potkat dají.

„Tehdy jsme měli skvělý tým a cesta do finále Stanley Cupu byla skutečně zábavná," vzpomíná.

Ale tentokrát to bude jiné. „I v Rusku mě vybučeli když jsem hrál proti svému bývalému týmu Spartaku Moskva. Pak jsem v tom zápase dal dva góly, tak uvidíme tady," dodal.