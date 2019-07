Co (ne)víte o nej placeném sportovci Česka: V rodině má experta na jídlo!

Zlé dítě

Ač se to vůbec nezdá, na základní třídě byl Tomáš pěkný sígr! „Docela jsem šikanoval. Ale nebylo to tak, že bych byl zlej. Já byl velkej a hyperaktivní a největší problémy jsem měl, když jsme sportovali. Neuměl jsem prohrávat, takže jsem byl hrozně zlej na ostatní, které to třeba tolik nebavilo a kazili nám to,“ svěřil se »Saty«. Prý byl grázl z pražských Vinohrad, kterého ale srovnalo basketbalové prostředí.