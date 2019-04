Ježdík o Satoranském: Přemýšlel bych o změně, v NBA jsou lepší organizace | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sporťákovo KO: nejlepší český sportovec letos? Zatím Satoranský VŠECHNA VIDEA ZDE

Co dalšího se vám na Satoranském v sezoně líbilo?

„Pro mě je přidaná hodnota, že se snažil být vždy konzistentní. Byl vůbec ve složité organizaci, v družstvu, které hraje na své superstar – což je jejich DNA, a o to bylo to prosazení těžší. Tomáš si ovšem poradil a má dobrý základ, aby si zajistil lepší podmínky. A to myslím nejen finanční, ale i herní. Čili může být klidně dál ve Washingtonu, ale samozřejmě v jiné roli a s jinou smlouvou.“

Díky čemu především uspěl?

„To, co teď Tomáš hraje, to by mohla být jeho platforma, na které by mohl stavět své každodenní výkony. I Michael Jordan říká, že není umění dát v NBA dvacet bodů, ale je umění dávat je každý zápas. U Tomáše to pak není dvacet bodů, ale třeba stabilní atakování dvojciferných čísel v bodech, doskocích a asistencích. Což potvrdil. A teď se můžeme ptát: Kde je ta příležitost ke zlepšení?